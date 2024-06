Große James Bond-Ausstellung kommt nach Wien

Wien bereitet sich auf ein cineastisches Highlight vor: Ab Spätsommer zieht die Ausstellung „007 Action“ in die Metastadt ein.

Es wird eine beeindruckende Sammlung von Filmrequisiten und atemberaubenden Autos präsentiert, die die legendären James-Bond-Filme unvergesslich gemacht haben. Kurator Nicolas Bornstein verspricht, dass Besucher die „größte und schönste Sammlung“ rund um den berühmten Geheimagenten zu Gesicht bekommen werden – allesamt Originale, die die Herzen der Fans höherschlagen lassen.

Einzigartige Exponate

Von den ikonischen Fahrzeugen wie dem Aston Martin DB5, der in zwei Varianten – sowohl als Stuntfahrzeug als auch mit allen filmischen Spezialeinbauten – als auch dem nicht minder legendären Rolls-Royce aus „Goldfinger“ werden die Besucher in die Welt der Action und der Eleganz, die James Bond auszeichnen, entführt. Doch „007 Action“ in Wien geht über die reine Fahrzeugpräsentation hinaus und bietet ein umfassendes Spektrum an Filmgeschichte.

Aktion und Immersion im Fokus

Im Unterschied zu früheren Ausstellungen, die sich vorrangig den Fahrzeugen widmeten, liegt der Schwerpunkt in Wien auf der Action im Allgemeinen: „Wir zeigen auch Requisiten aus dem Franchise, zahlreiche Uhren, die Bond in den Filmen getragen hat, Kostüme von James Bond, aber auch ikonische Kostüme der Bond-Girls.“

Ein dreidimensionales Filmerlebnis

Organisator Serge Grimaux betont die Einzigartigkeit des Erlebnisses: Besucher erhalten nicht nur Einblick in die Welt von James Bond, sondern tauchen regelrecht in sie ein. Die Ausstellung bringt die von Q entwickelten Gadgets, von versteckten Waffen bis hin zu modernster Überwachungstechnik, realitätsnah zu den Besuchern und beleuchtet deren Einsatz im filmischen Kontext.

Die Präsentation in Wien erinnert zudem an die Dreharbeiten zum Bond-Film „Der Hauch des Todes“, der teils in Wien stattfand. Als Hommage wurde der Aston Martin V8, der in dem Film zu sehen war, neben der „Little Nelly“ aus „Man lebt nur zweimal“ präsentiert, erinnert Margaret Simmonds von EON, der Produktionsfirma fast aller Bond-Filme.

Ein Rundgang durch die Bond-Epochen

Auf einer Fläche von 3.400 Quadratmetern werden Besucher durch alle Bond-Epochen geführt – von Sean Connery bis Daniel Craig. Die Ausstellung, die am „007. September“ ihre Türen öffnet, ist aber nicht chronologisch angeordnet: „Da wir mit allen Arten von Fahrzeugen aufwarten, eben nicht nur Autos, sondern auch Helikoptern, Zügen und Flugzeugen, haben wir die Schau in vier Zonen gegliedert: Feuer, Wasser, Erde und Luft. In allen Bond-Filmen kommen diese vier Elemente vor.“

Dieser immersive Ansatz bietet ein unvergleichliches Erlebnis, das von seltenen Produktionsfotos über Storyboards bis hin zu Interviews reicht und Einblick in die spannende Welt hinter den Kulissen gewährt. Besucher können sich auf eine durchschnittliche Verweildauer von 90 Minuten einstellen, während sie in das Universum des berühmtesten Geheimagenten eintauchen.