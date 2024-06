Frau ermordet: Verdächtiger von Polizei erschossen (FOTOS+VIDEO)

Erschütternden Vorfall in Wien-Floridsdorf: Ein 26-Jähriger tötete seine Freundin, eine 22-jährige Chilenin, brutal mit einer Axt.

Der dramatische Einsatz eskalierte weiter, als der Rumäne, mit nacktem Oberkörper und voller Blut, die herbeigerufenen Polizeikräfte mit der Axt bedrohte und schlussendlich von einem Beamten erschossen wurde. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren an der Bewältigung des Geschehens in der Schwaigergasse beteiligt. Der Vorfall zog sofort umfangreiche Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien nach sich.

Einsatz in Mehrparteienhaus

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr wurde die Polizei, wegen eines mutmaßlichen Streits, zu einem Einsatz in der Schwaigergasse in Floridsdorf gerufen. Ein 26-jähriger Mann, befand sich nach einem mutmaßlichen Beziehungsstreit in einem außerordentlich aggressiven Zustand.

Eine tödliche Eskalation

Die Situation eskalierte schnell, als der Mann begann, die Beamten mit einer Axt zu bedrohen. Als der 26-Jährige in Richtung der Polizisten lief und trotz Aufforderung nicht stehen blieb, schoss einer der Polizisten auf ihn. Der Angreifer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Eine Reanimation blieb erfolgslos.

Im Verlauf der weiteren Untersuchungen in der Wohnung des Mannes kam sich das wahre Ausmaß dieser Tragödie zum Vorschein: Die Polizei entdeckte die Leiche der jungen Frau mit schweren Kopfverletzungen.

Der Hintergrund des Täters

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Täter, ein rumänischer Staatsbürger, wegen früheren Gewalttaten bereits polizeilich bekannt war. Die genauen Umstände und das Motiv des Verbrechens sind jedoch noch Gegenstand laufender Untersuchungen. Kriminaltechniker des Landeskriminalamts Wien haben mittlerweile die Spurensicherung am Tatort übernommen.