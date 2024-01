Schock in Floridsdorf: 12-jährige krankenhausreif geprügelt

Ein schockierender Vorfall erschütterte am Dienstagabend Floridsdorf. Ein 12-jähriges Mädchen wurde in einer brutalen Attacke von einer anderen Jugendlichen so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die gewalttätige Auseinandersetzung fand gegen 20.30 Uhr im Bezirk Großfeld statt. Das junge Opfer erlitt bei dem Übergriff erhebliche Verletzungen am Kopf und Oberkörper. Die Berufsrettung Wien leistete unverzüglich notfallmedizinische Versorgung und transportierte das Mädchen in ein Krankenhaus. Glücklicherweise war die Verletzte ansprechbar und befand sich nicht in Lebensgefahr.

Neue Freundin des Ex-Freundes

Die Identität der Täterin bleibt vorerst unklar. Das Opfer gab gegenüber der Polizei an, die Angreiferin nur flüchtig zu kennen. Allerdings war sie sich sicher, dass es sich um die neue Partnerin ihres Ex-Freundes handelte. Dieser soll die Aggression angezettelt und tatenlos zugesehen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der genaue Hintergrund des Angriffs sowie die Identität der Täterin sind Gegenstand der Untersuchung. Weitere Befragungen und Einvernahmen stehen noch aus. Dieser Vorfall wirft ein beunruhigendes Licht auf die zunehmende Gewalt unter Jugendlichen.