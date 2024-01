Bauchstich: Mann verletzt neuen Partner seiner Ex lebensgefährlich

In der beschaulichen Gemeinde Traismauer im Bezirk St. Pölten wurde die nächtliche Ruhe am vergangenen Mittwochabend jäh durch ein dramatisches Ereignis gestört. Ein 41-jähriger Mann drang in die Wohnung seiner Ex-Freundin ein und verletzte ihren neuen Lebensgefährten lebensgefährlich.

Die Ereignisse nahmen ihren Lauf gegen 22 Uhr, als der 41-jährige Mann, dessen Identität aus rechtlichen Gründen nicht preisgegeben werden kann, sich gewaltsam Zugang zur Wohnung seiner 26-jährigen Ex-Freundin verschaffte. In der Wohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt auch der 25-jährige neue Partner der Frau.

Stiche in den Bauchbereich

Laut Polizeiberichten griff der Eindringling den jungen Mann mit einem Messer an und fügte ihm mehrere Stiche in den Bauchbereich zu. Der 25-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde umgehend mit einem Notarzthubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen, wo er derzeit intensivmedizinisch betreut wird.

Der mutmaßliche Täter kam nicht ungeschoren davon. Bei dem Angriff erlitt er leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die 26-jährige Frau, die Zeugin des brutalen Angriffs wurde, blieb körperlich unversehrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von einem versuchten Mord aus. Weitere Details zum Hintergrund der Tat und zum genauen Ablauf werden gegenwärtig ermittelt.