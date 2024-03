Großeinsatz an Wiener Schule: Kind führt Waffe mit sich!

Im Morgengrauen des Montags wurde die Stille in einem Wiener Schulkomplex in Margareten durch den unerwarteten Großeinsatz von Polizeieinheiten durchbrochen. Augenzeugen berichteten von einer Sichtung einer Person, die mit einer Schusswaffe und einer Schutzweste ausgestattet war. Dies löste eine sofortige Reaktion der Sicherheitskräfte aus, die das Gebäude Stock für Stock abzusuchen begannen.

Bereits am Montagvormittag war das Gelände der BerufsSchule für ElektroTechnik und Mechatronik (BS-ETM) in 1060 Wien mit Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung übersät, die in Bereitschaft standen, um bei möglichen Verletzungen sofortige Hilfe zu leisten. Glücklicherweise gab es bislang keine Meldungen über verletzte Personen.

Die BerufsSchule hält sich bedeckt und hat bisher keine Stellungnahme zu der laufenden Situation abgegeben.

Spezialeinheiten vor Ort

In der Zwischenzeit wurden die Spezialeinheiten Cobra und Wega herangezogen, um den Einsatz zu unterstützen und die Situation zu kontrollieren. Diese Einheiten sind speziell für solche hochriskanten Situationen ausgebildet und haben die Fähigkeit, rasch und effektiv auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren.

Entwarnung

Nur eine viertel Stunde nach dem X-Posting der Polizei kann sie auf ihren sozialen Kanälen wieder Entwarnung geben. Scheinbar handelte es sich bei der gesichteten Waffe um eine Spielzeugpistole, beziehungsweise um einen Paintball-Marker. Weshalb das Kind das Spielzeug mit in die Schule brachte ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.