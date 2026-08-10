Großeinsatz nach möglichem Leichenfund – damit rechnete die Polizei nicht

Ein Koffer am Straßenrand, Spurensicherung und der Verdacht auf ein Tötungsdelikt – dann folgte die verblüffende Auflösung.

Was zunächst wie ein schwerer Kriminalfall wirkte, entpuppte sich nach eingehenden forensischen Untersuchungen als kurioser Irrtum: Bei dem vermeintlichen Leichnam in einer Tasche, die an einer Landstraße im australischen Bundesstaat New South Wales entdeckt worden war, handelte es sich tatsächlich um eine täuschend echt wirkende Puppe. Der Fund hatte am Sonntag einen umfangreichen Polizeieinsatz ausgelöst – die Ermittler gingen zunächst davon aus, die sterblichen Überreste einer Frau entdeckt zu haben.

Aufwendiger Einsatz

Zwei Passanten hatten die verdächtige Tasche an der Wolgon Road nahe der Oallen Ford Road, rund 60 Kilometer südlich von Goulburn, entdeckt und die Behörden verständigt. Die Polizei richtete daraufhin einen Tatort ein, während Spezialisten der Spurensicherung mit der Untersuchung des Fundes begannen. Wegen des schlechten und regnerischen Wetters sowie aus Sorge, mögliche Spuren zu beschädigen, wollten die Einsatzkräfte den vermeintlichen Leichnam zunächst so wenig wie möglich bewegen.

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Die Tasche samt Inhalt wurde schließlich für weitere forensische Untersuchungen abtransportiert. Zu diesem Zeitpunkt behandelten die Ermittler den Fall noch als mögliches Tötungsdelikt und versuchten, die vermeintliche Frau zu identifizieren.

Kurioser Befund

Am Montagmorgen folgte schließlich die überraschende Auflösung. „Nach forensischen Untersuchungen bestätigt die Polizei heute Morgen, dass es sich bei dem in der Tasche gefundenen Gegenstand um eine lebensechte Puppe handelte, die Kleidung trug, Haare und ein Nasenpiercing hatte“, teilte die Polizei von New South Wales mit. Die Puppe wies zudem Markierungen auf, die Prellungen und Schürfwunden ähnelten und den Eindruck eines tatsächlichen Gewaltopfers zusätzlich verstärkten.

Australische Medien berichten unter Berufung auf Polizeiquellen, dass es sich bei der Puppe offenbar um eine Sexpuppe handelte. Wer sie in der Tasche am Straßenrand zurückgelassen hatte und warum, wurde nicht bekannt. Die Polizei erklärte nach der Identifizierung des Gegenstands, dass die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen seien.