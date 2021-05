Großer Ärger: Neue Corona-Regeln für Kroatien-Reisende

Seit dem heutigen Montag gelten in Kroatien wieder verschärfte Corona-Maßnahmen. Das beliebte Urlaubsland steht erneut auf der Liste der Hochinzidenzgebiete – sehr zum Ärger vieler Reisender.

Wer aus Kroatien einreist, muss nun einen Corona-Test mitführen. Seit heute wurden die Regeln für Kroatien wieder geändert. Im Netz ist der Ärger über die neuen Maßnahmen groß. Viele lassen ihrem Unmut auf Twitter freien Lauf…

Einfach so über die kroatische Grenze und wieder zurück – das ist nicht mehr so locker möglich. Wer aus Kroatien nach Österreich kommt, muss nun einen maximal 72 Stunden alten negativen Coronavirus-Test vorweisen.

Auf Twitter ärgern sich nun viele User über diese neuen Regeln. So lautet zum Beispiel ein Kommentar: „Viele Migranten mit Familie im Ausland trifft es gerade richtig hart.“ Auch im Hinblick auf den Sommerurlaub – der erneut zu wackeln scheint – ist der Unmut groß. Denn die Infektionszahlen in Kroatien gehen nur sehr langsam zurück. So liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 305. Hochinzidenzgebiete sind Orte, bei denen diese Zahl bei über 200 liegt.

Viele Migras mit Familie im Ausland trifft es gerade richtig hart und trotzdem reißen wir uns zusammen. Freu mich wenn wir geimpft sind und meine Familie im Erdbebengebiet in Kroatien besuchen und endlich helfen können. — Soaring cheekbones (@S_Nikolina) May 3, 2021

Im Netz wird zudem über die Maßnahmen im Balkan-Staat diskutiert. So würde man in Kroatien Masken lediglich in Supermärkten tragen. Während die eine Seite das als positiv empfindet, meinen einige, dass genau das der Grund für die neue Verschärfung der Regeln sei.

