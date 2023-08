Großer Schock: C&A muss Filialen schließen!

C&A, der traditionsreiche Modehandel mit Hauptsitzen in Belgien und Düsseldorf, setzt seine Restrukturierungspläne in die Tat um. Im Fokus: der Abbau von Filialen. Bis zu 100 Geschäfte sollen schließen.

Das Modehaus C&A, mit weltweitem Einfluss und einer starken Präsenz, hat sich auf eine umfassende Restrukturierung eingelassen. Ende 2019 zählte das Unternehmen noch 450 Geschäfte in Deutschland, doch die Zeiten des flächendeckenden Wachstums sind vorbei.

Im Zuge des angekündigten Restrukturierungsprogramms waren bis zu 100 Filialschließungen in Deutschland geplant. Bis Ende des Jahres wurden jedoch nur 23 Geschäfte tatsächlich geschlossen. Dabei handelt das Unternehmen mit Bedacht, denn der deutsche Markt ist traditionell der umsatzstärkste.

Die Schließungen treffen vornehmlich strukturschwache Regionen, während größere Städte weniger betroffen sind. „Es handelt sich um einen fortlaufenden Prozess“, erklärt eine Unternehmenssprecherin. „Wir überprüfen regelmäßig das Standortportfolio, um den Bedarf unserer Kundschaft gerecht zu werden.“

Modernisierung

Neben der Filialschließung, arbeitet C&A auch an der Modernisierung seiner Geschäfte. In 17 europäischen Ländern betreibt das Unternehmen etwa 1.300 Filialen, von denen in den letzten Jahren 1.180 renoviert und modernisiert wurden. „Aufgrund der laufenden Modernisierung unserer Filialen, schließen wir manchmal Filialen vorübergehend, während die Renovierungsarbeiten durchgeführt werden. Danach eröffnen wir wieder, wie in Kürze z. B. in Hasselt (BE) oder Singen und Pulheim (DE) zu sehen sein wird“, erläutert der Unternehmenssprecher.

Während in Deutschland Filialen geschlossen werden, expandiert C&A in anderen Ländern. Neue Niederlassungen in Arnheim, Niederlande und Beveren, Belgien, sind geplant. Insbesondere Rumänien steht im Fokus des Unternehmens, hier sollen in den nächsten Jahren rund 50 neue Geschäfte entstehen.

Zusätzlich zur physischen Expansion setzt C&A auf den Ausbau des Online-Handels. In Zusammenarbeit mit Partnern wie Zalando und Amazon will das Unternehmen seine Online-Präsenz stärken. „Auf unserem Weg hin zu einem modernen europäischen Omnichannel-Modehändler haben wir unsere Online-Aktivitäten ausgebaut. Unsere Filialen bleiben jedoch genauso wichtig für uns und wir investieren weiterhin in sie, um das Einkaufserlebnis unserer Kunden zu optimieren“, betont C&A.