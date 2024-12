Großteil der Österreicher startet pessimistisch ins neue Jahr

Die Österreicher blicken gemischt, aber optimistisch auf 2025, trotz Sorgen über Kosten und Konflikte. Viele setzen auf positive Veränderungen wie einen gesünderen Lebensstil.

Zu Beginn des neuen Jahres erscheint das Sentiment der österreichischen Bevölkerung gemischt, aber mit einem leichten Hang zum Optimismus. Laut der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS, die am vergangenen Donnerstag vorgestellt wurde, blicken die Österreicher in das Jahr 2025 „unterkühlt optimistisch“. Die Ergebnisse zeigen eine Spannung zwischen Sorge und Hoffnung in der Bevölkerung.

Skepsis und Zuversicht im Gleichgewicht

Die Umfrageergebnisse spiegeln wider, dass 33 Prozent der Befragten skeptisch in die Zukunft sehen, während 27 Prozent tiefe Besorgnis äußern. Diese Bedenken werden hauptsächlich durch die aktuellen Herausforderungen wie steigende Lebenshaltungskosten, globale Konflikte und eine unsichere politische Situation hervorgerufen. Dennoch gibt es einen Lichtblick: 34 Prozent äußern sich zuversichtlich, was darauf hinweist, dass positiv gestimmte Bürger trotz der Herausforderungen optimistisch in die Zukunft blicken.

Gemütszustand der Österreicher

In der Erhebung für 2024 war bereits eine leichte Verbesserung im allgemeinen Gemütszustand der Österreicher feststellbar, die sich auch in der diesjährigen Umfrage fortgesetzt hat. Der Anteil der Pessimisten sank von 65 auf 61 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil derer, die dem neuen Jahr mit Optimismus begegnen, von 31 auf 34 Prozent. Trotz eines Anstiegs bleibt die allgemeine Zuversicht dennoch unter dem seit 1972 gemessenen Durchschnitt von 44 Prozent.

Motive und Neujahrsvorsätze

Diejenigen, die zuversichtlich gestimmt sind, führen ihre positive Einstellung überwiegend auf eine grundsätzlich optimistische Lebenseinstellung zurück. 42 Prozent der optimistischen Befragten gaben dies als Grund an. Zwölf Prozent der Befragten bezeichnen sich als Zweckoptimisten und glauben, dass die Situation nur noch besser werden kann.

Wie es zu einer Neujahrsumfrage gehört, wurden auch die guten Vorsätze der Österreicher erfragt. Bei diesen dominiert der Wunsch nach einem gesünderen Lebensstil: 46 Prozent der Befragten planen, mehr Sport zu treiben. Jeweils 41 Prozent wollen besser auf sich selbst achten und sich gesünder ernähren. Zudem gaben 34 Prozent an, mehr Zeit für Familie und Freunde einplanen zu wollen.

Die Umfrage zeigt, dass die Österreicher hinsichtlich der Umsetzung ihrer Neujahrsvorsätze optimistisch bleiben. 20 Prozent erklärten, dass sie ihre Vorsätze für 2024 weitgehend umsetzen konnten, während 57 Prozent zumindest teilweise erfolgreich waren. Diese Zahlen illustrieren nicht nur die gemischte Stimmung der Bevölkerung, sondern auch einen unterschwelligen Optimismus, der trotz aller gegenwärtigen Herausforderungen spürbar bleibt.