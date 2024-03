Grünes Licht für EU-Beitrittsverhandlungen mit Bosnien und Herzegowina

Ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte Bosniens und Herzegowinas steht vor der Tür. Die Europäische Union (EU) hat grünes Licht für den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit dem Balkanstaat gegeben. Dieser Schritt, der am Donnerstag erwartet wird, markiert einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen der EU und Bosnien und Herzegowina.

Die Entscheidung war jedoch nicht ohne Vorbehalte. Insbesondere die Regierungen der Niederlande und Frankreichs zeigten sich zögerlich. Die niederländische Regierung äußerte Bedenken hinsichtlich der Fortschritte, die Bosnien und Herzegowina bisher erzielt hat. Trotzdem entschied sie sich für die Zustimmung, um nicht in der EU „isoliert“ zu sein.

Ethnische Spannungen

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, verkündete am Dienstag, dass die Exekutive der EU den Mitgliedsländern empfehlen wird, Beitrittsverhandlungen mit Bosnien und Herzegowina aufzunehmen. Dies trotz der weiterhin bestehenden ethnischen Spannungen im westlichen Balkanland.

Die Flaggen der Europäischen Union und Bosnien und Herzegowinas wehen nun Seite an Seite vor dem Gebäude des Ministerrats in Sarajevo. Sie symbolisieren die Hoffnungen und Bestrebungen einer Nation, die sich auf den Weg zu einer vollständigen Integration in die europäische Gemeinschaft macht.

Während der Weg zur EU-Mitgliedschaft noch lang und voller Herausforderungen ist, markiert diese Entscheidung einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte Bosniens und Herzegowinas.