Nehammer zuversichtlich: Grünes Licht für Beitrittsgespräche mit Bosnien

Bundeskanzler Karl Nehammer zeigt sich optimistisch für den Beginn der EU-Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina während des kommenden EU-Gipfels. In seiner Rede vor dem Hauptausschuss des Parlaments in Wien betont er die Wichtigkeit dieser Gespräche, obwohl einige Mitgliedstaaten noch skeptisch sind.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) äußerte sich optimistisch bezüglich des bevorstehenden EU-Gipfels in Brüssel, bei dem Grünes Licht für Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina erwartet wird. „Ich hoffe, dass dies gelingen wird“, betonte Nehammer während seiner Rede vor dem Hauptausschuss des Parlaments in Wien am Montag. Trotz einiger skeptischer Mitgliedstaaten warnte er eindringlich davor, keine Gespräche mit Bosnien zu führen, da dies „ein großer Fehler“ wäre.

Republika Srpska

In Bezug auf Bedenken bezüglich der Republika Srpska fügte Nehammer hinzu: „Auch wenn ich weiß, dass es große Bedenken gibt wegen der Republika Srpska.“ Dieser Landesteil von Bosnien, geführt von dem separatistischen Regionalpräsidenten Milorad Dodik, wird als entscheidend für den Reformprozess angesehen, den die Beitrittsgespräche vorantreiben sollen. Die EU-Kommission bestätigte, dass Bosnien die Beitrittskriterien im erforderlichen Maße erfüllt habe, obwohl noch nicht alle Bedingungen erfüllt seien. Zuletzt habe das Land sieben von der EU geforderte Gesetze verabschiedet.

Lesen Sie auch: Diskussion über EU-Beitritt von Bosnien und Herzegowina in Wien In Wien diskutieren Führer über den EU-Beitritt von Bosnien und Herzegowina, betonen Kompromisse und gemeinsame Anstrengungen.

15 Erdbeben erschüttern Bosnien-Herzegowina und Montenegro Das erste und stärkste Beben, mit einer Stärke von 5,7 auf der Richterskala, wurde um 4:06 Uhr in der Region Niksic registriert.

Bosnien und Herzegowina kurz vor Beitrittsverhandlungen mit der EU Die Europäische Union könnte schon bald um ein Mitglied reicher werden. Wie Ursula von der Leyen vor dem EU-Parlament klarstellte.

Nehammer hob auch hervor, dass der Gipfel über die Situation in der Ukraine beraten werde. Er bekräftigte seine Unterstützung für Maßnahmen, die den Krieg beenden und das Leiden in der Ukraine beenden sollen. Um dies zu erreichen, seien jedoch weitere Fortschritte und die Unterstützung von Ländern wie Indien und China erforderlich. Österreich sei auch bereit, weitere Sanktionen gegen Russland mitzutragen, da jedes Signal einer Schwächung der Ukraine den „russischen Aggressor“ bestärke.