Grusel-Plüsch erobert die Gamer-Community: PS5-Spieler vor Labubu-Abzocke gewarnt

Die Labubu-Manie erreicht nun auch die Gaming-Welt. Bereits im August sollen vier Videospiele mit den populären Plüschfiguren für die PlayStation 5 erscheinen. Die gruseligen Stoffmonster, die aktuell einen beispiellosen Hype erleben, erobern damit nach dem Einzelhandel auch die digitale Unterhaltungsbranche.

⇢ Süß, aber gefährlich? Hersteller warnt vor Labubu-Plüschtieren



Während Enthusiasten weiterhin Geschäfte stürmen und sich über Methoden zur Identifizierung gefälschter Exemplare – der sogenannten Lafufus (Fälschungen der Labubu-Figuren) – austauschen, war die Expansion in den Spielesektor nur eine Frage der Zeit. Bei einer Durchsicht des PlayStation Stores wurden nun gleich vier Titel entdeckt, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden sollen.

## Zweifelhafte Spielequalität

Auffällig bei allen vier angekündigten Spielen: Die Cover wirken wie mit künstlicher Intelligenz erstellt, sämtliche Veröffentlichungen sind für August 2025 terminiert und stammen vom selben Herausgeber – CGI Lab SRL. Dieses Unternehmen hat bisher Titel wie „Speedway Legends: Overdrive Racing“ oder „Sky Diving Parachute Simulator“ produziert, die nicht gerade für herausragende Qualität bekannt sind.

Eine KOSMO-Recherche bestätigt die Existenz mindestens eines der angekündigten Titel: „Labubu Supermarket Simulator 2025“ ist tatsächlich im PlayStation Store gelistet und soll laut offizieller Angabe am 31. August 2025 erscheinen. Als Publisher wird erwartungsgemäß CGI LAB SRL angegeben.

Besonders bedenklich erscheint, dass die Produktseiten im Store weder Screenshots noch Spielszenen präsentieren. Diese Umstände wecken erhebliche Zweifel an der Seriosität des Angebots. Es liegt die Vermutung nahe, dass hier primär versucht wird, von der aktuellen Labubu-Begeisterung und bewährten Spielkonzepten wie Simulatoren oder Battle Royale zu profitieren – vermutlich mit Produkten von fragwürdiger Qualität.

In aktuellen Übersichten der wichtigsten PS5-Neuerscheinungen für August 2025 werden die Labubu-Titel nicht erwähnt, was auf eine geringe Relevanz in der Gaming-Community oder fehlende Aufmerksamkeit der Fachpresse hindeutet.

Trotz aller Vorbehalte könnte diese Einschätzung natürlich fehlerhaft sein. Sollten Sie dennoch Interesse an diesen Titeln haben, empfiehlt sich Zurückhaltung – warten Sie idealerweise die tatsächliche Veröffentlichung oder erste unabhängige Bewertungen ab.

## Labubu-Hype wächst

In Berlin eröffnete Ende Juli das erste Labubu-Fachgeschäft, vor dem sich Hunderte Interessenten anstellten. Viele Besucher nahmen dafür weite Anreisen aus anderen Bundesländern in Kauf, um die begehrten Grusel-Plüschtiere zu erwerben. Weitere Verkaufsstellen befinden sich bereits in Planung, während die Preise für limitierte Exemplare drastisch steigen.

Auf der Auktionsplattform eBay wurde kürzlich ein Rekordpreis erreicht – ein besonders seltenes Labubu wechselte für über 10.000 Dollar den Besitzer.