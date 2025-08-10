Migranten-Arbeitslosigkeit explodiert – Wien als Brennpunkt der Krise

Die Arbeitslosigkeit in Österreich nimmt zu, wobei besonders Menschen mit Migrationshintergrund betroffen sind. Wien entwickelt sich zum Brennpunkt einer vielschichtigen Krise.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt weiter an – im Juli waren laut AMS 359.374 Personen ohne Beschäftigung oder in Schulungsmaßnahmen. Dies entspricht einem Anstieg von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die nationale Arbeitslosenquote liegt bei 6,7 Prozent, wobei Wien mit der höchsten Quote aller Bundesländer weiterhin das Zentrum der Arbeitsmarktkrise darstellt. Besonders auffällig: Fast 42 Prozent der Betroffenen haben ausländische Wurzeln – mit steigender Tendenz.

Die Arbeitsmarktkrise trifft vor allem drei Gruppen besonders hart: junge Menschen, Migranten und Personen mit niedrigem Bildungsniveau. Wien entwickelt sich dabei zum Brennpunkt der Problematik, da mehr als die Hälfte aller arbeitslosen Personen mit Migrationshintergrund in der Hauptstadt lebt.

Aktuelle Zahlen unterstreichen die Dramatik der Situation: Die Zahl der arbeitslosen oder in Schulung befindlichen Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten beträgt 41.818 Personen, wobei drei von vier Betroffenen in Wien konzentriert sind. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, ist die Situation bei jungen Syrern mit einer Arbeitslosenquote von 45,4 Prozent und Afghanen mit 32,5 Prozent besonders alarmierend. Gleichzeitig mangelt es an einfachen Arbeitsstellen, während in anderen Bundesländern zehntausende Hilfskraftstellen unbesetzt bleiben.

## **AMS-Integrationspaket**

AMS-Chef Johannes Kopf reagiert mit einem neuen Integrationspaket im Wert von 100 Millionen Euro. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau von Jugendcolleges, die eine Kombination aus Sprachunterricht, Grundbildung und beruflicher Orientierung ohne Wartezeiten anbieten sollen.

Allerdings steht die Initiative unter erheblichem Rechtfertigungsdruck. Bereits im laufenden Jahr wurden 75 Millionen Euro in das Programm investiert – ohne transparente Erfolgsmessung.

Die bisherigen Resultate geben wenig Anlass zum Optimismus: Von 3.392 teilnehmenden Jugendlichen fanden lediglich 145 eine Anstellung. Auch beim Spracherwerb zeigen sich erhebliche Defizite – das angestrebte Mindestniveau A2 (Grundkenntnisse) bleibt für viele Teilnehmer kaum erreichbar.

## **Wachsende Herausforderungen**

Interne AMS-Dokumente weisen zudem auf grundlegende Schwierigkeiten bei der Erreichung der gesetzten Ziele hin. Kritiker vermuten, dass zahlreiche Flüchtlinge in Schulungsmaßnahmen untergebracht werden, ohne realistische Jobperspektiven zu entwickeln.

Ende 2024 erreichte die Zahl der arbeitslosen oder in Schulung befindlichen Asyl- und Schutzberechtigten mit 46.980 Personen den höchsten Stand seit eineinhalb Jahrzehnten. Die wirtschaftliche Abkühlung und der Rückgang offener Stellen verschärfen die Situation zusätzlich.

Für viele junge Menschen mit Migrationshintergrund rückt der Einstieg in den Arbeitsmarkt in immer weitere Ferne.