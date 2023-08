Haarigstes Mädchen der Welt findet Liebe!

Nati Sasupan, das haarigste Mädchen der Welt, hat eine inspirierende Reise hinter sich. Trotz der Herausforderungen, die sie aufgrund ihres Ambras-Syndroms in ihrer Kindheit erlebt hat, hat sie es geschafft, sich selbst zu akzeptieren und Liebe zu finden. Ihre Geschichte ist eine von Mut, Selbstliebe und Akzeptanz.

Am 5. August 1999 wurde in Thailand ein Mädchen geboren, dessen Geburt sowohl Ärzte als auch Eltern nie vergessen werden. Supatra „Nati“ Sasupan kam mit dem Ambras-Syndrom zur Welt, einer seltenen Erkrankung, die dazu führt, dass der Körper vollständig mit Haaren bedeckt ist. „Als ich sie im Inkubator sah, war ich schockiert, wie viel Haar sie hatte. Aber in einem Moment dachte ich, dass es eine normale Menge an Haar ist“, erinnert sich ihre Mutter Sompon.

Trotz der anfänglichen Schockreaktion entschieden sich Sompon und ihr Ehemann Samrerng, ihre Tochter zu lieben und zu unterstützen, egal was kommt. Ich sagte dem Arzt, dass ich mein Kind niemals verlassen würde, egal was passiert. Wir haben Glück, dass sie geboren wurde“, sagt Sompon.

Natis Kindheit war jedoch nicht einfach. Aufgrund ihres einzigartigen Aussehens wurde sie oft gehänselt und gemobbt. Trotzdem ließ sie sich nicht unterkriegen. 2011 wurde sie ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen als das haarigste Teenager-Mädchen der Welt. „Dass ich behaart bin, macht mich besonders. Dies ist der glücklichste Tag meines Lebens! Es gab einige Leute, die mich früher gehänselt und Affengesicht genannt haben, aber jetzt tun sie das nicht mehr“, sagt Nati stolz.

Trotz mehrerer Versuche, ihre Haare mit Laserbehandlungen zu entfernen, wuchsen sie immer wieder nach. Aber Nati ließ sich nicht entmutigen. Sie akzeptierte ihr Aussehen und fand sogar die Liebe. „Es begann mit Freundschaft, und dann wurden wir ein Paar. Wenn wir sprachen, war ich glücklich. Wenn wir zusammen waren, war ich entspannt und wir hörten einander zu. Das ist die Art von Liebe, die ich nicht erwartet hatte, dass sie mir passiert“, erzählt Nati.