Hai-Alarm löst Panik vor kroatischer Küste aus! (VIDEO)

Ein Riesenhai wurde in der Kvarner-Bucht gesichtet und auf Video festgehalten. Der kroatische Meeresbiologe Pero Ugarkovic teilte die beeindruckenden Aufnahmen des majestätischen, aber völlig harmlosen Planktonfressers.

In der Kvarner-Bucht (Meeresbucht in der nördlichen Adria) wurde ein bemerkenswerter Meeresbewohner gesichtet. Der kroatische Meeresbiologe Pero Ugarkovic teilte am Sonntagabend in der Facebook-Gruppe „Zivi svijet Jadranskog mora“ („Lebendige Welt des adriatischen Meeres“) Aufnahmen eines Riesenhais, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Die Videosequenz zeigt das imposante Tier, das nahe der Wasseroberfläche die Umgebung eines Bootes erkundet. Der Facebook-Nutzer „Cali Mero“ aus Rijeka, Kroatien, fing diese seltene Begegnung von seinem Fischerboot aus ein.

„Trotz seiner gewaltigen Größe ist dieser Hai weit entfernt vom leider angstbesetzten Jäger der Meere. Riesenhaie werden bis zu zehn Meter lang und bis zu vier Tonnen schwer, ernähren sich aber ausschließlich von Plankton und sind für Menschen völlig ungefährlich„, so Ugarkovic.

Sanfter Riese

Unter den Fischarten nimmt der Riesenhai eine beeindruckende Position ein – nur der Walhai übertrifft ihn an Größe. Beobachtungen dieses majestätischen Meerestieres gelingen besonders dann, wenn es sich zum Aufwärmen an der Wasseroberfläche aufhält. Seine englische Bezeichnung „basking shark“ verweist auf genau dieses Verhalten und lässt sich mit „sich sonnender Hai“ übersetzen.

Häufigere Sichtungen

Die jüngste Sichtung reiht sich in eine Serie ähnlicher Beobachtungen in der Region ein. Im Dezember vergangenen Jahres dokumentierten Augenzeugen einen acht Meter langen Riesenhai vor der Küste von Medveja in Istrien. Bereits im März desselben Jahres tauchte ein Exemplar vor Triest, Italien, auf, während 2023 ein weiterer Vertreter dieser Art im Seegebiet vor Pula, Kroatien, gesichtet wurde.