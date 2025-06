Haiattacke auf 16-Jährigen – Hai verfolgt Opfer und Retter bis an den Strand (VIDEO)

Vor der australischen Ostküste trifft es einen 16-Jährigen: Ein Hai attackiert den Schwimmer und fügt ihm schwere Verletzungen zu. Augenzeugen werden zu Lebensrettern.

Ein 16-jähriger Schwimmer wurde am Sonntagnachmittag vor dem Cabarita Beach an der australischen Ostküste Opfer eines Haiangriffs. Der Teenager erlitt schwere Verletzungen am rechten Arm und Bein, wie der Sender 9News berichtete. Der Vorfall ereignete sich etwa 50 Kilometer nördlich des bekannten Surferziels Byron Bay. Die genaue Haiart konnte bislang nicht identifiziert werden.

Auf den Aufnahmen sieht man andere Surfer die dem jungen Mann an den Strand helfen, während sie weiter von dem Hai verfolgt werden.

Die erhöhte Präsenz von Haien in dieser Region hängt mit der saisonalen Wanderung der Wale vor der Küste von New South Wales zusammen. Stephen Pearce von der Organisation NSW Surf Lifesaving erklärte gegenüber ABC: „Cabarita Beach ist ein wunderschöner, malerischer Strand, und leider glaube ich, dass der junge Mann einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war.“ Als Sicherheitsmaßnahme wurde der Strand vorübergehend für Besucher gesperrt.

📍 Ort des Geschehens

Schnelle Rettungsaktion

Anwesende Surfer und weitere Augenzeugen reagierten umgehend und brachten den verletzten Jugendlichen an Land. Sie versorgten ihn notfallmedizinisch und legten eine Aderpresse an, um die Blutungen einzudämmen. Rettungssanitäterin Lauren Stokes beschrieb die Situation: „Die Verletzungen waren massiv, und wir wussten, dass wir schnell handeln und uns so schnell wie möglich darum kümmern mussten.“

Der Schwerverletzte wurde anschließend per Rettungshubschrauber ins Gold Coast University Hospital transportiert.

Zunehmende Vorfälle an der Ostküste

In den vergangenen Jahren kam es an der australischen Ostküste, insbesondere in New South Wales, wiederholt zu Haiangriffen mit teils tödlichem Ausgang. Experten führen die erhöhte Präsenz von Haien in dieser Region aktuell auf die saisonale Walmigration zurück, die Raubtiere näher an die Küste lockt. Die Behörden reagieren regelmäßig mit temporären Badesperren und verstärkten Überwachungsmaßnahmen an betroffenen Stränden, um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten.