Handtaschenraub in der U6: Wer kennt diesen Mann mit Kappe?

In der U6-Station Längenfeldgasse eskalierte eine alltägliche Situation blitzschnell. Ein Unbekannter attackierte eine Frau und versuchte, ihre Handtasche zu erbeuten.

Am 12. Juni ereignete sich in der U6-Station Längenfeldgasse in Wien-Meidling ein versuchter Handtaschenraub. Eine Frau befand sich gegen 20.25 Uhr auf dem Weg zum Bahnsteig und hatte die Treppe etwa zur Hälfte hinuntergenommen, als sie kurz innehielt. Ein vom Bahnsteig kommender Unbekannter ging zunächst an ihr vorbei, blieb dann aber hinter ihr stehen.

Der Täter versuchte mit Gewalt, die quer über den Oberkörper getragene Handtasche an sich zu reißen. Er zug so heftig daran, dass der Trageriemen schließlich riss. Nur durch die aktive Gegenwehr der Frau konnte verhindert werden, dass der Angreifer mit der Beute flüchtete.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich vermutlich um einen Jugendlichen mit heller Haarfarbe und schmaler Körperstatur. Er ist etwa 160 Zentimeter groß und trug zum Zeitpunkt der Tat ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle kurze Hose. Die Wiener Polizei veröffentlichte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien Fahndungsfotos des mutmaßlichen Täters, die den Tatverdächtigen in der U-Bahn-Station zeigen.

📍 Ort des Geschehens

Hinweise zu dem Fall nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-57210 entgegen – auf Wunsch auch vertraulich.

Für den auf dem Foto abgebildeten Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.