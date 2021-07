Hanuma kocht: Kinder Bueno Rolle ohne Backen

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

So viel Hitze und noch mehr Menge Geschwitze! Aber keine Angst – Rettung naht! Damit Herd und Ofen diesmal aus bleiben, eure Küche sich nicht in eine Sauna verwandelt und ihr keinen Hitzeschlag bekommt, stellt euch Hanuma diesmal die Kinder Bueno Rolle ohne Backen vor. Diese Kombination spricht für sich – mehr muss man dazu nicht sagen.

Zutaten für 1 Rolle:

3 Reihen Löffelbiskuits/Biskotten (=36 Stück)

300 ml Milch zum Tunken

Creme:

300 ml Sahne

300 g Mascarpone

130 g Frischkäse

120 g Haselnusscreme

1 Msp. Vanille (alternativ Vanillezucker, Extrakt oder Paste)

130 g Vollmilchschokolade

etwas Backkakao zum Bestreuen

Deko:

Kinder Bueno und etwas geschmolzene Schokolade

Zubereitung:

1) Schmelzt die Schokolade über einem leicht köchelnden Wasserbad oder in der Mikrowelle (bei mir: 500 Watt, ca. 1 Minute, 1 Mal umrühren, wieder 500 Watt 30 Sekunden). Lasst die Schokolade auskühlen, bis sie nur noch lauwarm ist.

2) Bereitet zwei Stück Frischhaltefolie vor (sollten möglichst groß sein) und legt diese so auf, dass sie sich in der Mitte überlappen. Wendet die Löffelbiskuits in der Milch und legt sie, wie im Video gezeigt, und in 3 Reihen auf die vorbereitete Frischhaltefolie.

3) Mixt die Sahne steif und stellt sie zur Seite. In einer zweiten Schüssel mixt ihr Mascarpone, Frischkäse, Haselnusscreme und Vanille cremig. Gebt die steif geschlagene Sahne dazu und hebt sie unter.

4) Verteilt die Creme über den Löffelbiskuits, bestreut sie mit dem Kakaopulver und rollt sie vorsichtig (unter Zuhilfenahme der Folie) und möglichst straff auf.

5) Die fertige Rolle wickle ich zusätzlich in eine Schicht Folie, da sie so stabiler ist und beim Auskühlen die Form behält, anstatt flach auseinanderzugehen.

6) Stellt sie für mind. 2-3 Stunden kühl, am besten aber über Nacht.

7) Dekoriert sie mit geschmolzener Schokolade und Kinder Bueno. Viel Spaß beim Nachbacken und Genießen!