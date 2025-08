Hawkings düstere Prophezeiung: Mysteriöses Objekt rast auf Erde zu

Während ein mysteriöses Objekt auf die Erde zurast, gewinnen Stephen Hawkings Warnungen vor außerirdischem Kontakt neue Brisanz. Ein Harvard-Wissenschaftler schlägt Alarm.

Stephen Hawkings düstere Prophezeiung könnte bald Wirklichkeit werden – ein renommierter Wissenschaftler warnt, dass eine möglicherweise feindliche Begegnung mit Außerirdischen nur noch Monate entfernt sein könnte. Der 2018 verstorbene Physiker hatte stets davor gewarnt, dass der Kontakt mit außerirdischem Leben in einer Katastrophe für die Menschheit enden könnte. Hawking befürchtete, dass unsere aktive Suche nach fremden Zivilisationen eine tödliche Invasion auslösen könnte – ähnlich wie fortschrittliche Kulturen auf der Erde weniger entwickelte Gesellschaften in der Vergangenheit ausgelöscht haben.

„Die Außerirdischen wären uns vermutlich technologisch weit überlegen“, erklärte Hawking bereits 2004. „Die Geschichte zeigt, dass Begegnungen zwischen fortschrittlichen und primitiven Völkern selten glücklich enden – und das, obwohl sie derselben Spezies angehörten.“ Der Physiker plädierte für zurückhaltendere Methoden bei der Suche nach intelligentem Leben, etwa das passive Abhören von Radiosignalen, anstatt aktiv unsere Existenz im All zu verkünden.

Hawkings mahnende Worte gewinnen nun durch ein internationales Forscherteam neue Brisanz, das sich mit der sogenannten „Intelligenzfalle“ beschäftigt. Dieses Konzept besagt, dass Selbstüberschätzung zu verheerenden Folgen führen kann. Im konkreten Fall könnte der erfolgreiche Kontakt mit einem UFO die Aufmerksamkeit einer feindseligen Spezies auf die Erde lenken, mit potenziell vernichtenden Konsequenzen.

Mysteriöses Objekt

Hawkings Warnungen erscheinen in einem noch beunruhigenderen Licht, nachdem ein angesehener Harvard-Astrophysiker die Vermutung geäußert hat, dass ein mysteriöses Objekt, das im Dezember an der Erde vorbeifliegen wird, ein feindliches UFO sein könnte. Professor Avi Loeb und weitere Wissenschaftler untersuchen seit seiner Entdeckung Ende Juni intensiv das interstellare Objekt 3I/ATLAS, das sich unserem Sonnensystem nähert.

Während einige Astronomen 3I/ATLAS als gewaltigen Kometen klassifizieren, verweist Loeb auf Anzeichen für einen künstlichen Ursprung – darunter seine höchst ungewöhnliche Flugbahn, die nahe an Venus, Mars und Jupiter vorbeiführt. Dies veranlasste den Wissenschaftler zu der Warnung, dass ein solches Raumschiff und seine möglichen Besatzungsmitglieder entweder harmlose oder feindliche Absichten bei ihrem Besuch unseres Sonnensystems verfolgen könnten.

Die NASA und die ESA stufen das Objekt jedoch nach aktuellem Stand als interstellaren Kometen ein und sehen keine Hinweise auf einen künstlichen Ursprung oder eine Bedrohung für die Erde. Beide Weltraumorganisationen betonen, dass 3I/ATLAS am 17. Dezember 2025 in sicherer Entfernung an unserem Planeten vorbeiziehen wird. Diese offizielle Einschätzung steht in deutlichem Kontrast zu Loebs spekulativen Hypothesen.

„Die Folgen, sollte sich diese Hypothese als zutreffend erweisen, könnten für die Menschheit verheerend sein und möglicherweise Verteidigungsmaßnahmen erfordern – obwohl diese sich als nutzlos herausstellen könnten“, schrieb Loeb am 17. Juli in einer auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlichten Studie. Voraussichtlich wird 3I/ATLAS am 17. Dezember in einer Entfernung von 223 Millionen Meilen an der Erde vorbeiziehen und dabei mit mehr als 41 Meilen pro Sekunde (etwa 150.000 Meilen pro Stunde) durch unser Sonnensystem rasen.

Intelligenzfalle

„Der verstorbene Stephen Hawking war überzeugt, dass ein direkter Kontakt mit fortschrittlichen außerirdischen Zivilisationen unweigerlich zur Kolonisierung der Erde durch Außerirdische führen würde“, erklärten US-amerikanische und iranische Forscher 2024 im Journal of Biomedical Physics and Engineering. Die Studie, die Hawkings Warnungen näher beleuchtete, erläuterte, wie die „Intelligenzfalle“ nahelegt, dass hochintelligente Individuen anfällig für kognitive Verzerrungen sein können – etwa Selbstüberschätzung oder übermäßiges Vertrauen in vergangene Erfahrungen –, was zu folgenschweren Fehlentscheidungen führen kann.

Während manche Wissenschaftler die potenziell enormen Vorteile eines Kontakts mit Außerirdischen betonen, unterstützten die Studienautoren Hawkings vorsichtige Haltung und argumentierten, dass die Preisgabe des Standorts der Erde an andere Welten ein „taktischer Fehler“ sein könnte. Die Forscher stimmten darin überein, dass der Kontakt mit technologisch überlegenen Außerirdischen verheerende Auswirkungen haben könnte – vergleichbar mit den Folgen von Christoph Kolumbus‘ Ankunft für die amerikanischen Ureinwohner.

Vor seinem Tod durch Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) im Alter von 76 Jahren mahnte Hawking zudem zur Zurückhaltung bei der Beantwortung von Signalen, die möglicherweise zur Erde gesendet werden. 2016 äußerte er die Vermutung, dass Gliese 832c, ein Planet in 16 Lichtjahren Entfernung, die Heimat intelligenten Lebens sein könnte. Sollten wir jedoch auf eine fortschrittliche Zivilisation treffen, warnte er, könnte es ähnlich ablaufen wie bei der ersten Begegnung der amerikanischen Ureinwohner mit Christoph Kolumbus.

„Wenn ich in die Sterne blicke, habe ich mir immer vorgestellt, dass dort jemand ist, der zurückschaut“, sagte Hawking in dem Film „Stephen Hawking’s Favorite Places“.

„Je älter ich werde, desto überzeugter bin ich, dass wir nicht allein sind“, fuhr der theoretische Physiker fort. „Eines Tages könnten wir ein Signal von einem Planeten wie Gliese 832c empfangen – aber wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir antworten wollen.“