Heißer als Mallorca: Österreich wird zur Hitzeoase Europas!

Nach einem unerwartet winterlichen Gastspiel mit Schnee in weiten Teilen Österreichs steht ein Wetterwechsel bevor, der die Kälte vertreiben und die Sommergarderobe zurück auf die Bühne rufen wird. Ab Donnerstag wird ein starkes Hochdruckgebiet das Wettergeschehen bestimmen und mit seinem Einzug einen rapiden Temperaturanstieg einläuten.

Die Aussichten für die nächsten Tage könnten für Sonnenfreunde kaum besser sein. Mit dem Hochdruckgebiet kehrt nicht nur die Sonne zurück, sondern auch Wärme, die uns in Sommerstimmung versetzt. Schon am Donnerstag ist mit einem deutlichen Temperatursprung zu rechnen. Die Quecksilbersäule klettert bis zum Wochenende eifrig nach oben, Temperaturen bis zu 29 Grad Celsius sind wieder in Reichweite.

Sommerfeeling im April

Den Höhepunkt erreicht dieses vorzeitige Sommerintermezzo am Wochenende. Der Samstag verwöhnt uns mit strahlendem Sonnenschein und einem makellosen Himmel, abgesehen von wenigen zarten Schleierwolken. Wenngleich leichte bis mäßige Winde aus westlicher Richtung wehen, bleibt das sommerliche Gefühl mit Temperaturen zwischen 21 und 27 Grad ungetrübt.

Am Sonntag geht es mit der April-Hitze noch eine Stufe höher. Der Tag beginnt sonnig und beschert uns vereinzelte Schleierwolken. Während im Norden punktuell Regenschauer möglich sind, klettern die Temperaturen andernorts auf bis zu 29 Grad. In manchen Orten Österreichs könnte der Thermometerstand nach Einschätzung von Meteorologen sogar die 30-Grad-Marke knacken, ähnlich wie vergangenen Sonntag in Bruck an der Mur.

Österreich als Europas Hitzeoase

Diese Wetterführung sorgt dafür, dass Österreich sich zum angesagtesten Hitzeziel Europas mausert. Im Vergleich dazu bleiben Urlaubsorte wie Mallorca oder Ibiza mit prognostizierten 24 Grad relativ kühl. Selbst das geschichtsträchtige Palermo auf Sizilien kann mit diesen Temperaturen nicht mithalten. Einzig in weit entfernten Orten wie Antalya oder Dubai spürt man eine ähnlich starke Wärme.