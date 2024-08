Heißer August: Jetzt kommt Mega-Hitzewelle

Dieser Sommer verspricht weiterhin, Rekorde zu brechen. Nachdem am letzten Wochenende die bisherigen Spitzenwerte der Sommer 2003 und 2015 erreicht wurden, könnte der Sommer 2024 als der heißeste in über 250 Jahren Messgeschichte in Österreich eingehen. Der einzige Faktor, der dies noch verhindern könnte, wäre ein drastischer Kaltlufteinbruch – doch dieser ist weit und breit nicht in Sicht.

In den kommenden Tagen können wir uns auf eine kurze Abkühlung freuen, bevor die Temperaturen ab Freitag wieder über 30 Grad steigen. Die letzte Augustwoche verspricht erneut Höchstwerte um die 30-Grad-Marke.

Seit 1767 werden in Österreich systematisch Temperaturen gemessen. Bis vor Kurzem galten die Sommer 2003 und 2015 als die heißesten in der heimischen Messgeschichte, mit einer Abweichung von +2,1 Grad vom Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Der aktuelle Sommer zeigt eine ähnliche Anomalie, was die Möglichkeit eines neuen Hitzerekords bis zum 31. August erhöht.

Neue Spitzenwerte in Wien

Die Anzahl der Hitzetage – also jener mit einer Temperatur von 30 Grad oder mehr – hat ebenfalls neue Höhen erreicht. Im Vergleich zum Durchschnitt von 1991 bis 2020 liegt der heurige Sommer weit darüber. Besonders in Wien zeigt sich dieser Trend deutlich: An der Hohen Warte wurden bereits 50 Prozent mehr Hitzetage als der Mittelwert von 21 Tagen verzeichnet. Bisher sind es 30 heiße Tage, und bis Ende der Woche könnten noch weitere vier hinzukommen, womit der Rekord von 42 heißen Tagen aus dem Jahr 2015 in greifbare Nähe rückt.

Das vergangene Wochenende brachte heftige Gewitter, die die größte Hitze in Richtung Balkan abdrängten. Die kommenden Tage bleiben sommerlich warm, aber ohne extreme Hitze, mit Höchstwerten zwischen 22 und 29 Grad – geringfügig über dem Klimamittel für Ende August, das in den Landeshauptstädten durchschnittlich bei 22 bis 26 Grad liegt.

Zum Wochenende hin verschiebt sich die Luftströmung von West auf Südwest, wodurch erneut heiße Luftmassen aus dem Mittelmeerraum nach Österreich gelangen. Bereits am Freitag sollen die Temperaturen auf 26 bis 33 Grad steigen, ehe es am Samstag im Osten sogar bis zu 35 Grad heiß werden könnte. Sonnenschein und trockenes Wetter dominieren bis dahin.

Am Sonntag bringt eine Kaltfront von Westen her eine Abkühlung mit sich. Nur im Osten und Südosten des Landes könnten sich die Temperaturen mit bis zu 33 Grad noch halten. Starke Gewitter begleiten diesen Wetterumschwung.

In der letzten Augustwoche setzt sich schnell wieder ein Hochdruckgebiet durch, und die Temperaturen steigen erneut an. Die Abkühlung zum Wochenanfang ist somit nicht nachhaltig. So neigt sich ein historisch heißer Sommer zumindest im Kalender dem Ende zu.