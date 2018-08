Heldenhafte Rettung: Mann fängt aus dem Fenster stürzende Frau

Der ehemalige Bodybuilder Phillip Kemi (36) fing eine Frau auf, die acht Meter in die Tiefe stürzte. Dabei zog sich der Retter einen komplizierten Armbruch zu.

In Wiener Neustadt kam es zu dramatischen Szenen nach einem Familienstreit Eine 47-Jährige Frau wollte, vom Zwist sichtlich mitgenommen, aus dem Fenster stürzen. Im letzten Moment hielt sie sich jedoch noch am Fenstersims fest, und hing dort in rund acht Meter Höhe.

Der Pizzalieferant als Held

Kemi lieferte gerade Speisen aus, als er eine Menschenmenge sah. Kurz drauf erblickte er die Frau, die in schwindelerregender Höhe am Vorsprung eines Fensters hing und zu stürzen drohte. Der 36-Jährige fing stürzende Frau auf und rettete ihr damit das Leben: „Ich habe spontan gehandelt, ließ meine Pizzen fallen, lief hin und breitete meine Arme aus“, so der Bodybuilder zur „NÖN“

Retter bricht sich den Arm

Durch den Sturz erlitt die Frau schwere Verletzungen (mehrere Rippenbrüche und einen Fersenbruch). Auch der starke Arm des Helden des Tages wurde bei seiner Rettungsaktion in Mitleidenschaft gezogen. Beide mussten zur Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

„Am Dienstag werde ich schon operiert, werde einige Tage im Spital bleiben müssen“, so Kemi, der sich beim Auffangen der 47-Jährigen einen Unterarmbruch zuzog. Relativ glimpflich ging die ganze Sache auch für die stürzende Frau aus. Sie darf bereits nächste Woche das Krankenhaus wieder verlassen.

Die genauen Hintergründe zu diesem Zwischenfall sind bisher noch nicht geklärt. Polizeiliche Ermittlungen wurden bereits eingeleitet.