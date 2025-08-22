„Herkulesaufgabe Integration“: AMS-Chef rechnet mit Kickl ab

Vom Ankommen zum Arbeiten: Während 60.000 Geflüchtete bereits Jobs haben, kämpft das AMS mit ungleicher Verteilung und Bildungsdefiziten der Neuankömmlinge.

Zehn Jahre nach der Flüchtlingskrise von 2015 zieht AMS-Chef Johannes Kopf eine differenzierte Bilanz der Integrationsarbeit in Österreich. Im Gespräch mit Ö1 beschreibt er die vergangene Dekade als Wandel vom „Jahr der Menschlichkeit“ hin zu „Jahren der Integration“ und verweist auf beachtliche Fortschritte: Mittlerweile sind über 60.000 Menschen aus Syrien, Irak, Iran und Afghanistan in den österreichischen Arbeitsmarkt integriert.

Die Geschwindigkeit der Arbeitsmarktintegration hat sich laut Kopf deutlich verbessert. „Wir haben früher 60 Monate gebraucht, bis von einer Jahreskohorte die Hälfte der Menschen in Arbeit sind. Zuletzt hat es 26 Monate gedauert“, erläutert der AMS-Chef. Dabei spielen bereits etablierte Netzwerke eine wichtige Rolle: Die Vermittlung von Arbeitssuchenden aus Afghanistan oder Syrien gestalte sich einfacher in Betrieben, wo bereits Landsleute beschäftigt sind.

Die aktuellen AMS-Zahlen zeigen jedoch nach wie vor Herausforderungen: Von den 41.818 derzeit arbeitslos gemeldeten oder in Schulung befindlichen Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten stammen 23.079 aus Syrien und 8.027 aus Afghanistan. Besonders eklatant sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Während 78 Prozent der 2015 geflüchteten Männer mittlerweile arbeiten, liegt die Beschäftigungsquote bei Frauen derselben Gruppe bei nur 38 Prozent. Bei später eingereisten Gruppen sind die Zahlen noch drastischer – so arbeiten von den 2019 nach Österreich gekommenen Somalierinnen nur etwas über vier Prozent.

⇢ Lieber durchfallen als putzen“: Syrer tricksen bei Deutschtests



Trotz dieser Erfolge sieht Kopf weiterhin erhebliche Herausforderungen. Besonders problematisch sei das Bildungsniveau vieler Geflüchteter: „Aktuell ist der Anteil derer, die maximal die Volksschule besucht haben, fast 40 Prozent und das ist eine Herkulesaufgabe.“ Zudem kritisiert er die ungleiche Verteilung der geflüchteten Menschen innerhalb Österreichs.

Wiener Konzentration

Von den 40.000 beim AMS als arbeitslos vorgemerkten Geflüchteten befinden sich 31.000 in Wien – im Vergleich zu lediglich 500 in Kärnten und 850 in Salzburg. Diese Konzentration auf die Hauptstadt betrachtet Kopf als gesellschaftliches und staatliches Versäumnis. Er zeigt zwar Verständnis für die Anziehungskraft von Großstädten mit etablierten Communities und höheren Sozialleistungen, hält es jedoch für problematisch, dass nach Abschluss des Asylverfahrens zwei von drei Personen nach Wien ziehen.

Die jüngsten Daten bestätigen diese dramatische regionale Ungleichverteilung: Drei von vier aller arbeitslos gemeldeten Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten leben in Wien – eine Konzentration, die sowohl die Integration als auch die gesellschaftliche Akzeptanz erschwert.

Der AMS-Chef sieht auch die Gesellschaft in der Verantwortung. Die mangelnden Deutschkenntnisse vieler Geflüchteter führt er auf fehlende Kontakte zur einheimischen Bevölkerung zurück. In diesem Zusammenhang kritisiert er FPÖ-Chef Herbert Kickl: „Wenn der Chef der größten Parlamentspartei gern hätte, dass Ausländer nicht mehr ins Schwimmbad dürfen und eine Umfrage absichtlich falsch zitiert, dann zeigt das wie unsere Aufnahmegesellschaft ist und dass wir Dinge besser machen können, um diese Leute zu integrieren.“

Sprachliche Hürden

Verbesserungsbedarf ortet Kopf zudem bei den Deutschkursen. Während fachspezifische Sprachkenntnisse in den Zuständigkeitsbereich des AMS fallen, müsse der Spracherwerb bereits früher ansetzen. Es sei bedenklich, wenn Menschen nach eineinhalb Jahren Aufenthalt in Österreich kaum Deutsch sprechen könnten oder nur zehn Prozent das Niveau B1 (mittleres Sprachniveau) erreichten. Hier sei zu überlegen, „ob man im Prozess etwas verbessern kann“, so der AMS-Chef abschließend.

⇢ AMS-Bericht enthüllt: Flüchtlinge fallen absichtlich durch Sprachkurse

