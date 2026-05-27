Heute beginnt das Opferfest: Darum ist Eid al-Adha so bedeutend

Heute beginnt Eid al-Adha – ein Fest, das Glaube, Familie und gelebte Solidarität auf besondere Weise vereint.

Am heutigen Mittwoch, dem 27. Mai 2026, beginnt für Musliminnen und Muslime in Österreich das Opferfest – auf Arabisch Eid al-Adha. Der Feiertag gehört zu den bedeutendsten im islamischen Kalender und steht unter dem Zeichen von Glauben, familiärem Zusammenhalt, Solidarität und Mitgefühl. Das Islamische Zentrum Wien bestätigte den 27. Mai 2026 als Beginn des Festes; auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich sprach bereits ihre Glückwünsche zum Opferfest 2026 aus.

Der religiöse Hintergrund des Festes reicht zurück auf die Überlieferung vom Propheten Ibrahim, der aus tiefem Gottvertrauen bereit war, ein außerordentliches Opfer zu bringen. Der Feiertag trägt Werte wie Dankbarkeit, Nächstenliebe und Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen in sich.

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Fest des Teilens

Der Festtag beginnt dem Brauch nach mit dem gemeinsamen Gebet. Im Anschluss daran steht die Zeit im Zeichen der Familie: Verwandte und Freunde werden besucht, festliche Mahlzeiten zubereitet. Ebenso fest verankert im Opferfest ist der Gedanke des Teilens – Bedürftige, Nachbarn und Menschen aus dem näheren Umfeld sollen ausdrücklich einbezogen werden.

In Österreich spiegelt der Feiertag zugleich die Vielfalt der muslimischen Gemeinschaft wider. Familien mit Herkunft vom Balkan, aus der Türkei, dem arabischen Raum, Afrika oder Asien begehen das Fest mit je eigenen Bräuchen, Speisen und Traditionen.

Was all diese Gemeinschaften verbindet, ist die gemeinsame Überzeugung, den Tag nicht nur als familiären Anlass, sondern auch als Ausdruck von Solidarität zu gestalten.

Aufruf zur Solidarität

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich rief anlässlich des Opferfestes zu Solidarität, Frieden und Menschlichkeit auf. Damit erhält Eid al-Adha eine Dimension, die über das religiöse Erleben hinausreicht: In einer Zeit, in der viele Menschen mit Unsicherheit, Krisen und sozialen Belastungen konfrontiert sind, erinnert das Fest daran, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind.