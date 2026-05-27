Mobile Klimaanlage im Sommer: Dieser Fehler kann lebensgefährlich werden

Eine mobile Klimaanlage, eine Gastherme – und eine Person stirbt in der Wohnung. Der unsichtbare Killer dahinter ist längst bekannt.

Mobile Klimageräte können an heißen Tagen zur unterschätzten Gefahr werden – vor allem dann, wenn sie in Wohnungen mit Gasthermen, Kaminen oder anderen raumluftabhängigen Geräten betrieben werden. Der Grund: Viele mobile Klimaanlagen leiten warme Luft über einen Abluftschlauch nach außen und können dadurch einen Unterdruck im Raum erzeugen.

Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass Abgase nicht mehr ordnungsgemäß über den Rauchfang abziehen, sondern zurück in den Wohnraum gelangen. Besonders gefährlich ist dabei Kohlenmonoxid: Das Gas ist unsichtbar, geruchlos und kann bereits in kurzer Zeit lebensbedrohlich werden.

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Unterschätztes Risiko

Sicherheitsexperten warnen regelmäßig vor dieser Kombination. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit erleiden jährlich rund 250 Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung, im Jahr 2024 starben 34 Personen daran. Oft sind defekte oder unzureichend gewartete Gasthermen und Heizungsanlagen die Ursache.

Dadurch entsteht ein Unterdruck, der Abgase aus Gasthermen oder Kaminen zurück in die Wohnung ziehen kann. Besonders gefährlich ist diese Konstellation in kleinen Räumen oder bei unzureichend gewarteten Heizungsanlagen.

Kohlenmonoxid gilt als besonders hinterhältiges Gas, weil es weder Farbe noch Geruch besitzt und daher meist unbemerkt bleibt. Schon geringe Konzentrationen können Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit verursachen. Bei hohen Werten droht innerhalb kürzester Zeit der Tod.

Schutzmaßnahmen

Die wirksamste Schutzmaßnahme ist die Installation eines Kohlenmonoxid-Melders. Diese Geräte lösen Alarm aus, sobald gefährliche CO-Konzentrationen erreicht werden, und retten nachweislich Leben. Beim Kauf sollte auf eine Zertifizierung nach der Norm EN 50291 geachtet werden.

Mit gezielten Vorsichtsmaßnahmen lässt sich das Risiko erheblich reduzieren: Gasthermen sollten einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden, denn nur eine regelmäßig überprüfte Heizungsanlage arbeitet zuverlässig und sicher. Mobile Klimageräte sollten nicht in unmittelbarer Nähe von Gasthermen betrieben werden, um zu verhindern, dass die Abluft den Heizbetrieb beeinträchtigt.

Für ausreichende Frischluftzufuhr ist zu sorgen, indem Fenster regelmäßig geöffnet und Lüftungskonzepte eingehalten werden. Ein CO-Melder sollte in jedem Haushalt vorhanden sein – die Geräte sind kostengünstig und warnen im Ernstfall sofort. Grundsätzliche Vorsicht ist auch bei allen anderen Geräten geboten, die Abluft nach außen ableiten, darunter neben Klimageräten auch Dunstabzüge und Wäschetrockner mit Abluftschlauch.