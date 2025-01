Am 9. Januar wird in der Republika Srpska der „Tag der Republik“ gefeiert, begleitet von religiösen Zeremonien und festlichen Veranstaltungen. Dieser Feiertag erinnert an die Gründung der Entität 1992 und wird mit Prozessionen, Konzerten und weiteren kulturellen Höhepunkten begangen. Es ist der 33. Jahrestag der Gründung.

Diese Entität wurde am 9. Januar 1992 unter dem ursprünglichen Namen „Srpska republika Bosna i Hercegovina“ ausgerufen. Der Tag markiert ein entscheidendes Datum in der jüngeren Geschichte Bosniens, das bis heute unterschiedlich interpretiert wird.

Gründung

Serbische Abgeordnete gründeten die Republika Srpska in der damaligen Versammlung von Bosnien und Herzegowina. Vorausgegangen waren tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft Jugoslawiens, die zu einer Überstimmung der Serben führten. Diese, die bis dahin den Status einer konstituierenden Nation hatten, sahen ihre politischen Interessen bedroht, als die Vertreter der beiden anderen Volksgruppen begannen, gegen den Willen der serbischen Delegierten eine Sezession voranzutreiben.

Politik & Religion

Der 9. Januar wird nicht nur als politischer Feiertag begangen, sondern auch in religiösem Kontext zelebriert. Anlässlich des Festtages und der „Slava“ zu Ehren des heiligen Stephanus, des Schutzpatrons der Republika Srpska, wird in der prächtigen Christ-Erlöser-Kathedrale in Banja Luka die Liturgie des Heiligen Bischofs gefeiert. Die Kathedrale, ein Wahrzeichen orthodoxer Spiritualität, ist dabei zentraler Anlaufpunkt für Gläubige und Würdenträger.

Feierliche Prozession

Die Feierlichkeiten umfassen zudem eine feierliche Prozession im Osten von Novi Sarajevo, wo zahlreiche Bürger, geschmückt mit Fahnen und Trachten, ihre Verbundenheit zur Republika Srpska ausdrücken. Den Höhepunkt des Tages bildet ein imposantes Feuerwerk auf dem Platz Trg Republike Srbije, ebenfalls im Osten von Novi Sarajevo. Ein Konzert des Polizeiorchesters des Innenministeriums der Republika Srpska begleitet das Spektakel und sorgt für musikalische Stimmung.

Auch in anderen Gemeinden der Republika Srpska wird der Tag feierlich begangen. Veranstaltungen, kulturelle Darbietungen und gemeinschaftliche Versammlungen ziehen sich durch Städte und Dörfer, wobei die Feierlichkeiten stets lokale Traditionen und Bräuche einfließen lassen.