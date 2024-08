Hier wird Richard Lugner begraben!

Der plötzliche Tod von Richard Lugner sorgt für tiefe Bestürzung und große Anteilnahme in der Öffentlichkeit. Allerdings hatte der Wiener Baulöwe, bekannt unter dem Spitznamen „Mörtel“, selbst für diesen unerwarteten Moment vorgesorgt. Erst kurz vor seinem Ableben änderte er sein Testament, um seine Ehefrau Simone einzubeziehen.

In seinem Testament legte Lugner fest, dass im Falle seines Todes klare Handlungsanweisungen bereitliegen. So hat er bereits im Vorfeld einen Grabstein aus „Royal Red Granit“ bestellt, der im September geliefert werden soll. Lugner, der als eine der schillerndsten Figuren der österreichischen Gesellschaft galt, entschied sich gegen eine Beisetzung am Zentralfriedhof bei seiner Mutter. Stattdessen wählte er den Grinzinger Friedhof. Der Grund? Dieser liegt direkt neben seinem Garten, den er täglich gepflegt und geschätzt hat.

Lesen Sie auch: So oft war Richard Lugner verheiratet!Richard Lugner hat sich in der Vergangenheit bereits fünfmal vermählt; dennoch hielt keine dieser Ehen dauerhaft.

So oft war Richard Lugner verheiratet!Richard Lugner hat sich in der Vergangenheit bereits fünfmal vermählt; dennoch hielt keine dieser Ehen dauerhaft. Das wird jetzt aus der Lugner City?Richard Lugner, der bekannte Baumeister und Opernball-Ikone, verstarb im Alter von 91 Jahren in Wien.

Das wird jetzt aus der Lugner City?Richard Lugner, der bekannte Baumeister und Opernball-Ikone, verstarb im Alter von 91 Jahren in Wien. Lugners Testament: Wer erbt was?Der 91-jährige Baulöwe hat vor seinem Tod bereits Vorkehrungen getroffen. "Ich habe meinen Grabstein ausgesucht.

Eine Gruft für die Familie

Bereits vor Jahren hatte Lugner zwei Grabstätten am Grinzinger Friedhof für die kommenden 60 Jahre erworben und den Bau einer Familiengruft in Auftrag gegeben. Der Rohbau dieser Gruft ist mittlerweile abgeschlossen. Diese letzte Ruhestätte bietet mit sechs Plätzen Raum für Lugner selbst, seine Kinder und seine Ehefrau.

Richard Lugners sorgfältige Planung und Vorbereitung seiner letzten Ruhestätte spiegeln seinen Wunsch wider, auch nach seinem Tod für seine Familie zu sorgen.