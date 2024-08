Schock im Freibad: Mutter warnt vor Perversen!

Eine Mutter aus Eferding schlägt Alarm und warnt andere Eltern auf sozialen Medien vor einem beunruhigenden Vorfall im örtlichen Freibad. In einem Facebook-Post berichtet sie über die verstörenden Geschehnisse, die die Angst aller Eltern schüren.

Sofortige Maßnahmen des Bademeisters

Vergangene Woche Mittwoch soll ein Mann im Bereich zwischen Kinderbecken und Strudel dabei beobachtet worden sein, wie er sich selbst befriedigte. Mehrere Badegäste wurden auf den Mann aufmerksam und informierten umgehend den Bademeister. Dieser reagierte prompt: Der Verdächtige wurde aus dem Bad verwiesen und erhielt ein Hausverbot. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte, dass Vorfälle dieser Art ernst genommen werden und rief dazu auf, Hinweise zum Geschehen an die Polizeidienststelle Eferding weiterzugeben.

Häufige Vorfälle in Freibädern

Leider handelt es sich nicht um einen Einzelfall. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Zwischenfällen in öffentlichen Freibädern, die Badegäste und Personal gleichermaßen verstören. Insbesondere Bademeister sind vermehrt Zielscheiben von Angriffen durch rüpelhafte Badegäste geworden. Im Juni dieses Jahres mussten Bademeister in Laakirchen, Perg und Bad Leonfelden nach körperlichen Attacken durch Badegäste im Krankenhaus behandelt werden. Solche Übergriffe entstehen oft aus scheinbar harmlosen Streitigkeiten über die Badeordnung.

Schockierende Ereignisse in Traiskirchen

Besonders schockierend war ein Vorfall Mitte Juni im Wellenbecken des Traiskirchener Freibades in Niederösterreich. Ein Asylwerber aus Tschetschenien steht unter Verdacht, sechs Kinder – fünf Mädchen und einen Jungen – sexuell missbraucht zu haben. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Eltern und Verantwortliche in den Gemeinden sind alarmiert und setzen alles daran, solche Zwischenfälle zu verhindern.