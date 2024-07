Hip-Hop-Ikone Snoop Dogg entzündet Olympisches Feuer (VIDEO)

Im zeitgenössischen Flair internationaler Großveranstaltungen setzt die bevorstehende Olympiade in Paris auf die charismatische Präsenz einer Hip-Hop-Ikone. Der amerikanische Rapper Snoop Dogg wird in einer spektakulären Parade die olympische Fackel durch Saint-Denis führen.

Der Bürgermeister von Paris Mathieu Hanotin unterstrich die Teilnahme des Künstlers an diesem historischen Moment, der durch die Straßen des Vorortes bis hin zu den bedeutenden sportlichen Arealen, einschließlich des Olympiastadions und eines Wassersportzentrums, ziehen wird.

Tradition trifft Moderne

Die von Snoop Dogg unternommene Fackelwanderung verkörpert eine bemerkenswerte Fusion aus Olympischer Tradition und zeitgemäßer Popkultur. Neben dem Rapper schmücken weitere Persönlichkeiten wie die Schauspielerin Laetitia Casta, Snoop Doggs Musikerkollege MC Solaar und der legendäre Stabhochspringer Sergej Bubka die Liste der Fackelträger in Saint-Denis.

Lauf durch die Geschichte

Die olympische Flamme, die zwei Monate lang durch ganz Frankreich gereicht wurde, wird am Freitagmorgen eine besondere Route durch das Athletendorf zwischen Saint-Denis und dem benachbarten Saint-Ouen nehmen. Schließlich setzt sie ihren Weg zum Olympiastadion und dem Wassersportzentrum fort. Snoop Doggs Teilnahme an diesem Ereignis rückt nicht nur ihn, sondern auch seine Heimatregion in den Mittelpunkt des Geschehens. Da Los Angeles in naher Zukunft, im Jahr 2028, ebenfalls Gastgeber der Spiele sein wird.

Lesen Sie auch: Hockey-Star opfert Finger für Olympia-Traum! Hockey-Star Matt Dawson entscheidet sich für Fingeramputation, um seinen Olympia-Traum 2024 in Paris zu verwirklichen.

Nach Verletzung: Djokovic will bei Olympia Gold holen Novak Djokovic, der Tennisstar, strebt nach der Olympischen Goldmedaille. Trotz Meniskusoperation tritt er in Paris an.

Serbiens Trumpf: Jokic in Olympia-Kader einberufen Im Hinblick auf die bevorstehenden Olympischen Spiele hat Serbien eine Ankündigung gemacht: Jokic wurde in den Olympia-Kader aufgenommen.

Mehr als nur ein Musiker

Abgesehen von seiner Rolle als Fackelträger engagiert sich Snoop Dogg auch als Kommentator für die Olympischen Spiele bei NBC. Zudem offenbarte Snoop Dogg in einem Gespräch mit „Access Hollywood“ persönliche Einblicke in sein Familienleben. Als stolzer Großvater von zwölf Enkelkindern betont er die besondere Freude, die ihm diese Rolle bereitet.