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Hitlers Geburtshaus wird zur Polizeistation – Eröffnung im Juli

Hitlers Geburtshaus wird zur Polizeistation – Eröffnung im Juli
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Ort mit schwerer Geschichte bekommt eine neue Bestimmung – und die Botschaft dahinter ist unmissverständlich.

Am 22. Juli wird in Braunau am Inn ein neues Polizeizentrum eröffnet – untergebracht im umgebauten Geburtshaus von Adolf Hitler. Das Innenministerium gab dies am Freitag bekannt.

Neue Nutzung

Das Gebäude, das sich seit 2017 im Eigentum der Republik befindet, soll künftig eine Polizeiinspektion sowie das Bezirkspolizeikommando Braunau am Inn beherbergen. Die Umbauarbeiten kosteten rund 20 Millionen Euro. Mit der neuen Nutzung verbindet sich die Hoffnung, den Ort als sogenannte „braune Pilgerstätte“ dauerhaft unattraktiv zu machen.

KO KOSMO-Redaktion
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