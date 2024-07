Hitzewelle: Diese Woche knackt Österreich die 35-Grad-Marke

Die aktuelle Woche verspricht, die sommerlichen Temperaturen nahtlos fortzusetzen. Mit einem vorläufigen Höhepunkt am Donnerstag, an dem das Thermometer die 35-Grad-Marke knacken könnte. Die anfänglichen Restwolken im Süden und inneralpinen Raum am Montag werden bald von weitgehend ungetrübtem Sonnenschein abgelöst, während der Dienstag nahezu wolkenfrei erscheint.

Montag: Ein sonniger Start in die Woche

Nach dem Verschwinden vereinzelter Restwolken erlebt der Montag einen überwiegend sonnigen Charakter. Die Temperaturen starten zwischen 12 und 19 Grad und steigen im Tagesverlauf auf Werte zwischen 24 und 30 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus nordwestlicher bis nördlicher Richtung begleitet den Tag.

Dienstag: Ein fast makelloser Himmel

Der Dienstag präsentiert sich von seiner strahlendsten Seite mit kaum vorhandenen Wolken. Selbst im Bergland halten sich nachmittags nur wenige Quellwolken. Bei schwachem Wind klettern die Temperaturen von morgendlichen 9 bis 17 Grad auf beachtliche 25 bis 33 Grad.

Mittwoch: Sonnenschein dominiert

Unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets zeigt sich der Mittwoch von seiner sonnigsten Seite. Gelegentliche hohe Schleierwolken trüben das Bild kaum. Temperaturen erreichen nach einem Start zwischen 12 und 19 Grad Höchstwerte von 27 bis 34 Grad.

Donnerstag: Unbeständigkeit zieht auf

Am Donnerstag sorgt die Annäherung einer Störungszone aus dem Westen für wechselhaftes Wetter, insbesondere an der Alpennordseite und im Norden. Mit mäßigem Wind aus dem Südwesten bis Westen erreichen die Temperaturen nach einem milden Start 27 bis 35 Grad.

Freitag: Zunehmende Schauer und Gewitter

Zum Ende der Woche hin verstärkt sich die Neigung zu Schauern und Gewittern vor allem an der Alpennordseite. Während es im äußersten Osten und Südosten noch am längsten sonnig bleibt, liegen die Temperaturen zwischen 25 und 31 Grad.