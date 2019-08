Hitzewelle hört nicht auf: Juli brach erneut Hitzerekorde!

Teile diesen Beitrag:







Laut EU-Angaben folgte auf den Rekord-Juni ein weiterer Monat der überdurchschnittlich heiß war. Im Ländle etwa regierten erbarmungslose Sonnenstunden und sorgten für neue Höchstwerte.

Bei 22 Prozent weniger Regen und dazu durchschnittlich 2,3 Grad heißeren Temperaturen, schwitzten letztes Monat die Bregenzer und verzeichneten einen neuen Rekord seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Im westlichsten Bundesland war Bludenz der Champion mit 35,8 Grad, die am 24. Juli gemessen wurden. Der Tiefstwert lag in Lech, am 11 Juli bei mindestens genauso schockierenden 2,9 Grad!