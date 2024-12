Hochglanz statt Staub: Wie ORBIS mit Qualität die Reinigungsbranche aufmischt

Von der ersten Rechnung bis zum etablierten Unternehmen: Wie der Reinigungsservice von Saša Adžić mit Qualität und Durchhaltevermögen zum Erfolg wurde.

Der Duft von frischer Reinheit liegt in der Luft, während Saša Adžić durch das blitzblanke Stiegenhaus einer Wohnanlage in Wien geht. Hier zeigt sich, was Qualität wirklich bedeutet. „Ein perfektes Ergebnis sieht der Kunde vielleicht erst, wenn es einmal fehlt“, sagt Adžić lächelnd. Doch der Weg dorthin ist oft steiniger, als es der makellose Bodenbelag vermuten lässt.

Adžić, Gründer des Wiener Reinigungsunternehmens ORBIS, kennt die Herausforderungen seiner Branche genau. Es ist nicht nur das Putzen selbst, sondern die Koordination dahinter: der Einkauf von Reinigungsmitteln, die richtige Wahl der Maschinen, aber vor allem der Umgang mit den Menschen – ob Kunden oder Mitarbeitern.

Der Startschuss: Eine Rechnung, die alles veränderte

2016 wagte Adžić den Schritt in die Selbstständigkeit, nachdem eine Knieverletzung seine beruflichen Pläne auf den Kopf gestellt hatte. Die erste Rechnung seines Unternehmens hält er noch heute in Ehren. „Sie erinnert mich daran, dass sich Hartnäckigkeit auszahlt“, erzählt er im Gespräch. Anfangs schien es, als bliebe er unsichtbar: unzählige Flyer, Absagen und Momente des Zweifels. Doch der erste Auftrag brachte den Durchbruch.

FOTO: Igor Ripak

Mittlerweile ist ORBIS eine feste Größe in Wien. Mundpropaganda und die Zufriedenheit seiner Stammkunden sind das Fundament seines Erfolgs. Besonders stolz ist Adžić darauf, dass er seinen Service kontinuierlich erweitert hat: Neben klassischen Reinigungsarbeiten bietet ORBIS auch Kleinreparaturen, Entrümpelungen, Garten- und Winterdienst sowie Bürosäuberungen an. „Das hebt uns von der Konkurrenz ab“, erklärt er.

Typische Herausforderung: Ein vernachlässigtes Stiegenhaus

Ein typisches Projekt zeigt, wie sehr Adžić und sein Team gefordert werden. Eine Hausverwaltung bittet ORBIS, ein Stiegenhaus auf Vordermann zu bringen, das seit Monaten nur notdürftig gereinigt wurde. „Es ist nicht nur Dreck, sondern eine echte Herausforderung, Hygiene und Ästhetik wiederherzustellen“, beschreibt er.

Das Team von ORBIS rückt an, bewaffnet mit hochwertigen Geräten und einem Plan. „Reinigung ist mehr als Wischen. Es geht um Details, wie Ecken, die leicht übersehen werden, oder Flecken, die spezialisierte Mittel erfordern.“ Adžić betont, dass das Ergebnis auch von der Professionalität seines Teams abhängt. „Meine Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs. Ohne ihre Sorgfalt und Engagement wäre ORBIS nicht das, was es heute ist.“

FOTO: Igor Ripak

Mitarbeiter: Rückgrat des Unternehmens

Um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, zahlt Adžić überdurchschnittliche Gehälter und schafft ein familiäres Arbeitsklima. „Gute Arbeit verdient Anerkennung. Unsere Mitarbeiter schätzen die Wertschätzung, und das spiegelt sich in ihrer Leistung wider“, sagt er stolz. Die Vielfalt der Kulturen im Team, von Balkanern bis hin zu internationalen Fachkräften, betrachtet er als Stärke.

Diese Diversität spiegelt sich auch im Umgang mit Kunden wider. „Besonders bei der Besichtigung eines Objekts erkennen wir, wie wichtig kulturelles Verständnis ist“, erklärt Adžić. Mitarbeiter mit Balkan-Hintergrund bringen oft ein Gespür für die Bedürfnisse der Kunden aus dieser Region mit. „Doch am Ende geht es immer um individuelle Wünsche. Jeder Kunde zählt.“

FOTO: Igor Ripak

Qualität als Erfolgsgeheimnis

Adžić’ Erfolgsformel ist einfach: kompromisslose Qualität. Während der Coronakrise zahlte sich diese Philosophie besonders aus. Hygiene wurde zum Hauptaugenmerk, und ORBIS konnte den Betrieb nicht nur halten, sondern sogar wachsen.

ORBIS e.U. Reinigungsservice Telefon: 01 9132813

Adresse: Grabnergasse 15/1, 1060 Wien

Webseite: orbis-reinigung.at

E-Mail: orbis@chello.at

Zurück im Stiegenhaus zeigt Adžić auf die glänzenden Handläufe. „Das ist es, was zählt. Der Kunde will, dass es sauber ist – und zwar immer. Dafür stehen wir.“ Mit dieser Einstellung hat sich ORBIS zu einem vertrauenswürdigen Partner in der Reinigungsbranche entwickelt. Und für Adžić bleibt eines klar: „Man darf niemals aufgeben. Qualität setzt sich durch.“