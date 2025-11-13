Hohe Strafen: Beliebtes Ski-Gebiet verhängt Alkoholverbot

Tiroler Après-Ski-Hotspot zieht die Notbremse: Sölden verbannt Alkohol aus dem öffentlichen Raum. Betrunkene Fußballspiele mit Biergläsern brachten das Fass zum Überlaufen.

In Sölden wird der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum künftig stark eingeschränkt. Die bekannte Tiroler Wintersportgemeinde hat eine weitreichende Verordnung beschlossen, die ab 1. Dezember 2025 greift: Im gesamten Ortszentrum entlang der Dorfstraße – vom Bereich der Giggijochbahn bis zur Gaislachkoglbahn – wird eine alkoholfreie Zone eingerichtet. Diese bleibt bis zum 19. April 2026 in Kraft. Die Regelung umfasst zusätzlich die Umgebung des Wohn- und Pflegeheims sowie des Schülerhorts. In diesen Bereichen ist künftig nicht nur der Alkoholkonsum untersagt, sondern auch das Mitführen von geöffneten Flaschen oder Bechern.

Zunehmende Probleme

Die Gemeindevertreter reagieren damit auf eine Situation, die in den vergangenen Jahren zunehmend problematisch wurde. Vizebürgermeister Maximilian Riml beschreibt die Entwicklung: „Immer mehr Gäste” seien „zum Rauchen vor die Lokale gegangen und haben dort auf dem Gehsteig mit Alkohol weitergefeiert”. Laut Krone führte dies zu „unzumutbaren Lärmbelästigungen” für die Anrainer. Riml berichtet von Szenen, bei denen Besucher sogar mit Biergläsern Fußball auf den Gehwegen spielten. Diese Zustände verärgerten viele Einheimische zunehmend, wobei selbst verstärkte Kontrollen in der letzten Wintersaison keine nachhaltige Besserung brachten.

Strenge Strafen

Bei der Ausarbeitung der neuen Vorschriften wurden auch die lokalen Gastronomen einbezogen, die aus erster Hand über die Situation vor ihren Betrieben berichten konnten und der Gemeinde entsprechende Empfehlungen gaben. Ab Inkrafttreten der Verordnung sollen konsequente Kontrollen durchgeführt werden. Verstöße werden nicht ohne Konsequenzen bleiben – wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit empfindlichen Geldstrafen von bis zu 2.000 Euro rechnen.