In den Weiten des internationalen Transfermarkts zeichnet sich ein neues Ziel für Manchester Citys Trainer Pep Guardiola ab: Jamal Musiala, das junge Talent des FC Bayern München, scheint in den Fokus des englischen Top-Klubs zu geraten. Ein Bericht des Guardian offenbart Guardiolas Bestreben, nach dem unerwarteten Ausscheiden aus der Champions League die Offensive seines Teams zu stärken.

Musiala, geboren in Stuttgart (Deutschland) und mit einer doppelten Staatsbürgerschaft aus Deutschland und England ausgestattet, hat sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden. Mit bisher 27 Länderspielen und zwei Toren zeigt der 21-jährige Mittelfeldspieler seine internationale Klasse. Vor seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister im Jahr 2019 sammelte Musiala Erfahrungen bei SG Barockstadt Fulda-Lehnerz sowie in den Jugendakademien von Southampton und Chelsea in England. Seit seinem Aufstieg in die erste Mannschaft der Bayern im Jahr 2020 hat er eine beeindruckende Bilanz von 161 Einsätzen, 43 Toren, 30 Assists und zehn gewonnenen Trophäen mit dem Klub vorzuweisen.

Blick auf den Marktwert

Die renommierte Website Transfermarkt schätzt den Wert von Musiala auf beachtliche 110 Millionen Euro. Damit gehört er weltweit zu den hochkarätigsten Spielern – knapp hinter anderen jungen Stars wie Phil Foden und Bukayo Saka (130 Millionen Euro), Vinicius Junior (150 Millionen Euro) sowie den Spitzenreitern Kylian Mbappé, Erling Haaland und Jude Bellingham (jeweils 180 Millionen Euro).

Bayern München stellt sich quer

Der FC Bayern München, bekannt für seine Hartnäckigkeit in Transferverhandlungen, hat Musiala noch bis Sommer 2026 unter Vertrag. Angesichts dieser Tatsache könnten die Ablösesummen in astronomische Höhen steigen, was potenzielle Interessenten wie Chelsea abschrecken könnte. Es bleibt abzuwarten, ob die finanzstarken Eigentümer von Manchester City bereit wären, den Transferrekord des Vereins zu brechen. Derzeit hält diesen Jack Grealish, für den City 2021 eine Summe von 117,5 Millionen Euro an Aston Villa überwiesen hat.

Angesichts der Gerüchte und Spekulationen bleibt unklar, ob der deutsche Jungstar in England eine neue sportliche Heimat finden oder weiterhin das Trikot des FC Bayern München tragen wird. Eines ist sicher: Die Verantwortlichen von Manchester City haben ihre Hausaufgaben gemacht, und die Fans dürfen gespannt auf die nächsten Schritte in diesem hochkarätigen Transferspiel blicken.