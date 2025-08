Horror am Hauptbahnhof: 55-Jähriger unter Schnellzug eingeklemmt

Zwischen Bahnsteigkante und ICE eingeklemmt – ein dramatischer Unfall am Erfurter Hauptbahnhof endete für einen taumelnden 55-Jährigen mit schweren Verletzungen.

Ein Mann ist am 31. Juli 2025 am Erfurter Hauptbahnhof nach einer gefährlichen Berührung mit einem einfahrenden Zug schwer verletzt worden. Videoaufnahmen dokumentieren, wie der 55-Jährige mit unsicherem Gang über Bahnsteig 10 taumelte und sich am gerade aus Innsbruck eintreffenden ICE abstützen wollte. Dabei verlor er ohne Fremdeinwirkung das Gleichgewicht und stürzte ins Gleis.

Alarmierte Bundespolizisten fanden den Verunglückten eingeklemmt zwischen Bahnsteigkante und dem Schnellzug vor. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus seiner misslichen Lage, wie die Bundespolizei informierte. Eine Notärztin diagnostizierte schwere Verletzungen, woraufhin der Patient umgehend in ein Krankenhaus transportiert wurde.

📍 Ort des Geschehens

Verkehrsbehinderungen

Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Die Bundespolizei erklärte: „Ob der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls berauscht war, steht nicht fest.“ Die Sicherungsmaßnahmen am Unfallort führten bis etwa 17.30 Uhr zu erheblichen Einschränkungen im Bahnhofsbereich und verursachten Verspätungen bei sechs Zugverbindungen.

Nach Abschluss der polizeilichen Spurensicherung konnte der aus Innsbruck kommende ICE seine Fahrt fortsetzen.