Horror-Crash auf Rodelbahn: Mädchen fliegt fünf Meter durch die Luft

Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf einer Sommerrodelbahn in Schönau im Mühlkreis rund fünf Meter durch die Luft geschleudert. Mit Verdacht auf Polytrauma (Mehrfachverletzung) musste das Kind ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ob ein technischer Defekt oder eine falsche Handhabung den Unfall verursachte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Mann behauptet, die Bremsen hätten versagt. Der Betreiber der Rodelbahn hingegen betont die einwandfreie Funktionstüchtigkeit des Geräts und vermutet einen Bedienfehler. Ein Sachverständiger wird die betroffene Rodel nun genauer untersuchen.

📍 Ort des Geschehens

Dramatischer Aufprall

Was als vergnüglicher Ausflug begann, endete in einem Unglücksfall: Ein Vater fuhr mit seinem Kind auf der Speed-Gleit-Bahn der Stoaninger Alm in Schönau im Mühlkreis talwärts. Im Zielbereich bremste er nicht ab und prallte mit geschätzten 40 bis 50 km/h gegen die Rodel einer Zehnjährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Mädchen etwa fünf Meter weit geschleudert. Vater und Kind erlitten leichte Verletzungen.

Das schwerverletzte Mädchen wurde unter Notarztbegleitung ins Universitätsklinikum Linz transportiert, wo es auf mögliche Polytraumata (Mehrfachverletzungen) untersucht wird.

Sicherheitssysteme der Rodelbahn

Die Speed-Gleit-Bahn auf der Stoaninger Alm ist mit einem Einschienensystem ausgestattet, bei dem die Rodeln zwangsgeführt werden. Nach Angaben des Betreibers verfügt jede Rodel über drei unabhängige Bremssysteme und Sicherheitsgurte. Kinder ab sechs Jahren dürfen alleine fahren, jüngere nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Die Geschwindigkeit kann durch Ziehen oder Drücken des Bremshebels selbst reguliert werden. Zusätzlich sind Rücklaufsicherungen installiert. Laut Betreiberangaben soll das System Unfälle eigentlich ausschließen.