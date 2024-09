Horror-Crash: Serbischer Vater, Kind & Baby sterben bei Unfall!

Ein schweres Unglück ereignete sich am gestrigen Tag auf der Straße zwischen Raska und Kraljevo in Serbien. Ein Familienvater, seine drei Kinder im Alter von zehn, sieben und einem Jahr sowie eine Nachbarin kamen bei dem Unfall ums Leben. Seine Ehefrau überlebte mit schweren Verletzungen.

Am Tag vor dem Unfall hatte der Serbe noch an einer Militärparade in Batajnica teilgenommen. Der 2013 oder 2014 in die Armee eingetretene Soldat freute sich über den freien Tag und plante gemeinsam mit seiner Familie und der Nachbarin einen Besuch im Kloster Studenica, wo ein Freund auf sie wartete. „Danijel war ein außergewöhnlicher, ehrlicher und familienorientierter Mensch“, erzählte ein Freund im Gespräch mit Kurir. „Tragischerweise endeten ihre Pläne in einer Katastrophe.“

Schwere Folgen

Die Familie war in ihrem Ford unterwegs, als es zur Kollision mit einem Militärfahrzeug der serbischen Armee kam. Danijel, der ebenfalls Angehöriger der Armee war, konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fahrer des Militärfahrzeugs, M. V., wurde nach dem Unfall verhaftet. Die Nachbarin, die die Familie begleitete, kam ebenfalls ums Leben.

Danijel hatte erst kürzlich für seine Familie ein Haus in Raska erworben, um ihnen ein dauerhaftes Zuhause zu bieten. „Sie wohnten zuvor zur Miete und haben nie geklagt, auch wenn die Kinder viele Kosten verursachten“, so der Freund weiter. „Nun steht das Haus leer, und seine Frau Mirjana muss mit dem Verlust allein zurechtkommen.“

Die örtliche Staatsanwaltschaft in Kraljevo hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.