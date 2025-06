I’m sorry, but it seems there is no „Inhalt 2“ or „Inhalt 3“ provided. If you want to insert „Inhalt 1“ into the existing article, it would be appropriate to place it between paragraphs for better flow. Here is how it can be done:

Fünf Männer sollen im Wiener Laaer-Berg-Bad vier Jugendliche sexuell belästigt haben. Zwei Verdächtige wurden bereits identifiziert, bei einem Fall steht sogar Vergewaltigung im Raum.

Gegen fünf Männer laufen derzeit polizeiliche Ermittlungen nach einem Vorfall im Laaer-Berg-Bad in Wien-Favoriten. Die Verdächtigen sollen am Sonntag vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren sexuell belästigt haben. Der Vorfall ereignete sich nachmittags gegen 14.15 Uhr, als die Männer die Mädchen im Wellenbad umzingelten und übergriffig wurden. Bei einem der Vorfälle gehen die Ermittler sogar dem Verdacht einer möglichen Vergewaltigung nach.

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Übergriff während des laufenden Wellenbetriebs, als das Becken stark frequentiert war und die Sicht durch das aufgewühlte Wasser eingeschränkt wurde. Die mutmaßlichen Täter sollen diese unübersichtliche Situation gezielt ausgenutzt haben, um die Jugendlichen zu umzingeln.

⇢ Mobbing-Alarm: Wenn der Schulalltag zur Hölle wird



Sofortige Reaktion

Nach der Belästigung wandten sich die Jugendlichen umgehend an das Badpersonal. Der Bademeister verständigte daraufhin die Polizei, wie die Exekutive (österreichische Polizei) am Mittwoch mitteilte. Beamten der Inspektion Ada-Christen-Gasse gelang es noch vor Ort, zwei mutmaßliche Täter zu identifizieren. Es handelt sich um einen 31- und einen 41-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen. Beide stritten die Anschuldigungen ab und behaupteten, sich nicht zu kennen – obwohl sie offenbar denselben Liegeplatz nutzten.

Laufende Fahndung

Die beiden Männer wurden wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung angezeigt, jedoch auf freiem Fuß belassen. Nach den drei weiteren Tatverdächtigen wird aktuell gefahndet. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat den Fall übernommen und führt die weiteren Ermittlungen.

📍 Ort des Geschehens