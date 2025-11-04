Horror nach Restaurantbesuch: 81-Jähriger überrollt Freund und schleift ihn mit

Ein 82-Jähriger kam in Rechberghausen, Baden-Württemberg, auf tragische Weise ums Leben, nachdem er von seinem langjährigen Freund mit dem Auto angefahren wurde. Der 81-jährige Fahrer bemerkte laut Polizeiangaben den Zusammenstoß nicht und zog sein Opfer etwa 70 Meter weit mit.

Der folgenschwere Vorfall ereignete sich, als die beiden Senioren nach einem gemeinsamen Restaurantbesuch auf dem Heimweg waren. Die Freunde hatten den Abend zusammen bei einem Essen verbracht. Anschließend machte sich der 81-Jährige allein auf den Weg, um sein Fahrzeug zu holen und seinen Bekannten nach Hause zu bringen.

Als der 82-Jährige die Straße überquerte, erfasste ihn das herannahende Auto seines Freundes. Das Unfallopfer geriet unter den Wagen und wurde bis zu einem nahegelegenen Supermarktparkplatz mitgeschleift, wo der Fahrer anhielt.

Tragische Wendung

Beim Umparken des Fahrzeugs kam es zu einem weiteren folgenschweren Moment: Der Fahrer überrollte seinen bereits schwer verletzten Freund ein zweites Mal. Aufmerksame Passanten entdeckten den Verunglückten und alarmierten sofort den Rettungsdienst.

Für den 82-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein Polizeisprecher teilte mit, dass der Atemalkoholtest beim Fahrer negativ ausfiel.