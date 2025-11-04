Sicherheitsbügel löste sich: Ehepaar rettet Mädchen vor Achterbahn-Tod (FOTOS)

Ein Sicherheitsbügel einer Achterbahn löste sich während der Fahrt – ein Albtraum für ein junges Mädchen in einem US-amerikanischen Freizeitpark. Nur durch die geistesgegenwärtige Reaktion eines Ehepaars konnte eine Tragödie verhindert werden.

Während die Achterbahn ihre erste steile Auffahrt auf über 60 Meter Höhe nahm, wurden Chris und Cassie Evins durch einen Schrei alarmiert. „Ich drehte mich um und sah, dass bei einem der beiden Mädchen der Schulterbügel nicht mehr eingerastet war“, schilderte Chris Evins dem Sender KMBC. „Sie wäre mit Sicherheit herausgeschleudert worden. Ich habe ihr in die Augen geschaut und gesagt: ,Du wirst nicht fallen, wir halten dich!'“

Das Ehepaar handelte sofort und hielt das Mädchen an Armen und Beinen fest, während die Bahn mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h durch die Strecke raste. Selbst in den Loopings (Überschlägen) drückten sie den gelösten Bügel immer wieder nach unten. Ihre Aktion rettete dem Kind das Leben – nach Ende der Fahrt saß das Mädchen noch im Wagen.

Dramatische Rettung

Die Dramatik des Moments wurde auf einem automatisch geschossenen Foto festgehalten. „Man sieht uns allen die Angst an!“, erklärte Chris Evins. Die Fahrgeschäftsleitung reagierte umgehend und sperrte die Bahn.

Eine anschließende Untersuchung der Loopingbahn förderte laut KMBC mehrere defekte Gurte zutage. In einer offiziellen Stellungnahme beteuerte ein Sprecher des Parks: „Wir haben die bemängelten Probleme behoben und übertreffen alle Sicherheitsstandards.“ Für Cassie Evins, die mit ihrem Mann Jahreskarten besitzt, hat der Vorfall jedoch Konsequenzen: „Ich glaube nicht, dass ich meine vier Kinder noch einmal mit in den Park nehme.“

Gefährliche Mamba

Der Vorfall ereignete sich auf der Hochgeschwindigkeitsachterbahn „Mamba“ im Freizeitpark Worlds of Fun in Kansas City. Was als gewöhnliche Fahrt begann, entwickelte sich zu einem lebensgefährlichen Zwischenfall, als sich der Sicherungsgurt eines jungen Mädchens kurz nach dem Start löste.