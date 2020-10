Horror-Taufe: „Der Pfarrer hat unser Baby gequält“ (VIDEO)

Eine Taufe in Limassol (Zypern) wird nun ein gerichtliches Nachspiel haben.

Der Pfarrer, der die Taufe vollzog, wurde von den Eltern beschuldigt, dass er mit ihrem Neugeborenen “äußerst aggressiv” umgegangen ist. Ein Video zeigt auch seinen – beabsichtigt oder nicht – ungeschickten, groben Umgang mit dem Kind.

“Kind ins Weihwasser getaucht”

“Er hat das Kind so tief und aggressiv in das Weihwasser eingetaucht”, beschweren sich die Eltern. “Wir schrien ihn an, er solle aufhören. Er hat uns den schönsten Tag in unserem Leben zerstört und wir sind noch immer geschockt”, so die Mutter des Kindes.

Nun wird das Ganze ein gerichtliches Nachspiel haben.

