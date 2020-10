Das Netz trauert um diese Legende!

Internet-Legende Gillette Abdi soll verstorben sein. Der 26-Jährige brachte vor einigen Jahren das ganze Netz mit seinen Aussagen zum Lachen. Als Todesursache wird Organversagen genannt.

“Ich rasier euch alle mit Schampoo” – Mit diesem Satz wurde Gillette Abdi zu einer Legende in der deutschen Rapszene. Auch machte er es sich zum Markenzeichen, dass es “alle gegen den Strich rasieren” wolle. Mit den kurzen Videoclips sammelte er Millionen von Klicks und brachte seine Fans zum Lachen.

FOTO: Instagram/@joni_hd_boss_2

Lange Zeit war es still um den 26-Jährigen, ehe er vergangenes Jahr überraschend neue Videos veröffentlichte und auf diesen sogar rappte. Sein Comeback war jedoch nur von kurzer Dauer. Nach nur fünf Postings zog er sich wieder zurück. Laut einem Instagram-Posting von „kurde.der.was.wurde“ soll Abdi an Organversagen und letztendlich an Kehlkopfkrebs gestorben sein. Inzwischen reagierte Deutschrapper Farid Bang auf den Tod des Internet-Phänomens. „Mein Beileid an seine Angehörigen.“, schreibt der Gangster-Rapper in seiner Instagram-Story.