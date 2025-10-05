Horrorunfall auf Bauernhof: Beide Arme in Häcksler gezogen (VIDEO)

Ein Moment der Unachtsamkeit, ein defekter Häcksler – und plötzlich steckt ein junger Landwirt mit beiden Armen in der tödlichen Maschinerie fest.

Ein 18-jähriger Landwirt geriet am frühen Abend in eine gefährliche Lage, als er kurz vor 18.30 Uhr eine defekte Bodenbearbeitungsmaschine reparieren wollte. Der Häcksler hatte seinen Dienst versagt, woraufhin der junge Mann eingriff und dabei mit beiden Armen bis zu den Oberarmen in das Gerät gezogen wurde. Nur durch das rechtzeitige Abschalten der Maschine konnte eine noch schwerere Verletzung verhindert werden.

Trotz dieses glücklichen Umstands erlitt der Landwirt erhebliche Armverletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort transportierte ihn ein Rettungswagen ins Klinikum Wels-Grieskirchen.

Schnelle Rettungsaktion

Die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren Pupping und Hinzenbach erfolgte um 18.35 Uhr. Die Einsatzkräfte reagierten prompt und verhinderten durch ihr schnelles Handeln weitere Komplikationen.

Mit spezieller Ausrüstung – Keilen und Hebekissen – schufen die Feuerwehrleute ausreichend Spielraum, damit die Rettungskräfte die eingeklemmten Arme des Verunglückten befreien konnten.

Auch der ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 3 war angefordert worden, konnte jedoch nach kurzer Zeit ohne Patient wieder abfliegen.