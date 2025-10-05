Bei Vorbereitung zur Pickerl-Kontrolle: Mann stirbt unter eigenem Auto

Ein 47-jähriger Mann kam am Samstagnachmittag in Lenzing bei einem tragischen Unfall ums Leben. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle, nachdem er unter seinem eigenen Fahrzeug eingeklemmt worden war.

Der folgenschwere Vorfall ereignete sich in der Zufahrt einer Mietgarage. Der aus Rumänien stammende Mann hatte sein Fahrzeug mit einem Wagenheber und einer zusätzlichen Holzlatte angehoben, um Reparaturen am Unterboden vorzunehmen. Hintergrund der Arbeiten war ein bevorstehender Termin zur wiederkehrenden Begutachtung (Pickerl-Überprüfung) in einer Autowerkstatt.

Tragischer Unfall

Während der 47-Jährige unter dem Motorraum hantierte, gab die Konstruktion plötzlich nach. Aus bislang ungeklärten Gründen rutschte der Wagenheber weg, wodurch das Fahrzeug auf den Mann stürzte und ihn unter sich begrub.

⇢ Horror auf Rastplatz: Wagenheber versagt bei Autoreparatur – Mann stirbt



Heimkehrende Mieter der Garagenanlage entdeckten den Verunglückten und alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät – er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

⇢ Tragödie auf A1-Parkplatz: Mann von eigenem Auto zerquetscht

