Japanischer Abnehm-Trick: So purzeln die Kilos ohne zu hungern

Eine alte japanische Weisheit könnte der Schlüssel zu bewussterem Essen sein. Das Prinzip „Hara hachi bu“ verspricht Wohlbefinden durch maßvolles Sattwerden.

Die japanische Weisheit „Hara hachi bu“ (zu 80 Prozent satt essen) empfiehlt, die Mahlzeit zu beenden, wenn man zu etwa 80 Prozent gesättigt ist. Dieses Konzept zielt nicht auf Hungergefühle ab, sondern fördert ein angenehmes Sättigungsempfinden, indem der Magen nicht vollständig gefüllt wird.

Im täglichen Leben lässt sich dieses Prinzip leicht anwenden: Achten Sie auf Ihre Körpersignale und verlangsamen Sie den Essvorgang. Wissenschafter weisen darauf hin, dass unser Organismus etwa 15 bis 20 Minuten benötigt, um Sättigungssignale zu verarbeiten. Wer bewusst langsamer isst, ermöglicht seinem Körper, rechtzeitig zu signalisieren, wann genug Nahrung aufgenommen wurde.

⇢ Natur-Rätsel gelöst: Darum überleben Frauen die Männer



Okinawas Geheimnis

Auf Okinawa (japanische Insel), wo dieses Ernährungsprinzip seinen Ursprung hat, erreichen viele Bewohner ein bemerkenswert hohes Alter. Ob „Hara hachi bu“ tatsächlich einen entscheidenden Beitrag zur Langlebigkeit leistet, ist wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Dennoch könnte diese Methode vorteilhafte Effekte auf Körpergewicht und Gesundheitszustand haben, auch wenn direkte kausale Zusammenhänge bisher nicht nachgewiesen wurden.

Bewusstes Essen

Bewusstes Essen fördert die vollständige Wahrnehmung jedes Bissens und ermöglicht es, Geschmacksnuancen und Konsistenzen intensiver zu erleben. Dafür empfiehlt es sich, Ablenkungen wie Mobiltelefone oder Fernsehgeräte während der Mahlzeit zu vermeiden. In hektischen Phasen können fest eingeplante Essenszeiten helfen, Mahlzeiten bewusster zu geniessen.

Das „Hara hachi bu“-Prinzip eignet sich besonders für Personen, die aus Gewohnheit oder emotionalen Gründen essen anstatt aus tatsächlichem Hungergefühl.

Menschen mit Essstörungen oder Untergewicht sollten jedoch vor der Anwendung unbedingt ärztlichen Rat einholen.