Hotel-WLAN als Falle: Russische Hacker stehlen Passwörter

Wer im Hotel-WLAN nach einem Update gefragt wird, sollte zweimal hinschauen – dahinter steckt möglicherweise russische Spionage.

Unter dem Namen „CaptiveCrunch“ hat Microsoft eine neue Angriffskampagne identifiziert, die es gezielt auf Reisende mit Windows-Geräten abgesehen hat. Hinweise deuten laut Microsoft darauf hin, dass auch Android-Smartphones betroffen sein könnten. Im Fokus der Angreifer stehen Netzwerke, über die Hotelgäste, Besucher von Ferienanlagen und Teilnehmer von Konferenzen ins WLAN gelangen.

Anstelle der erwarteten Anmeldeseite – oder unmittelbar nach deren Erscheinen – werden den Nutzern Aufforderungen eingeblendet, ein vermeintliches Browser-, Windows- oder Sicherheitsupdate zu installieren. Wer dieser Aufforderung nachkommt, installiert damit Schadsoftware auf dem eigenen Gerät.

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Weitreichende Spionagefunktionen

Die eingeschleuste Software ist dabei zu weit mehr in der Lage, als nur einzelne Dateien zu kompromittieren. Sie kann Passwörter, Browser-Cookies, gespeicherte Zugangsdaten, Microsoft-365-Anmeldedaten sowie WLAN-Zugangsdaten abgreifen. Darüber hinaus ist sie in der Lage, Tastatureingaben aufzuzeichnen, Dateien zu kopieren sowie Mikrofon und Webcam heimlich zu aktivieren.

Laut Microsoft besteht die CaptiveCrunch-Kampagne aus mindestens zwei Schadprogrammen mit den Namen CornFlake und ChocoShell, die unter anderem zur Fernsteuerung infizierter Geräte sowie zum Diebstahl von Browser-Cookies und Authentifizierungsdaten eingesetzt werden.

Microsoft ordnet die Kampagne der Gruppe Storm-2945 zu – einer Untergruppe von Midnight Blizzard, die westliche Behörden seit Jahren dem russischen Auslandsgeheimdienst SVR zuschreiben. Diese Gruppe ist vor allem für Cyber-Spionage gegen staatliche Stellen, diplomatische Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und IT-Unternehmen bekannt.

Microsofts Empfehlungen

Microsoft beobachtet diese Kampagne bereits seit Mai. Der Konzern warnt ausdrücklich davor, dass die Angriffe gezielt auf Personen abzielen, die unterwegs auf Gäste-WLAN angewiesen sind. Empfohlen wird, WLAN in Hotels, an Flughäfen oder in Konferenzzentren grundsätzlich mit erhöhter Vorsicht zu verwenden.

Wer die Wahl hat, sollte stattdessen auf das Mobilfunknetz oder einen persönlichen Hotspot zurückgreifen. Taucht nach der WLAN-Anmeldung plötzlich die Aufforderung auf, ein Update, ein Zertifikat oder ein Sicherheitsprogramm zu installieren, sollte diese konsequent ignoriert werden. Updates sind ausschließlich über die systemeigene Update-Funktion des Betriebssystems oder der jeweiligen Anwendung einzuspielen – niemals über ein Browserfenster.

Sicherheitsforscher empfehlen für Dienstreisende in öffentlichen WLAN-Netzen den Einsatz eines VPN mit vollständigem Tunnel, sodass sämtlicher Datenverkehr einschließlich DNS-Anfragen über vertrauenswürdige Unternehmensserver geleitet wird und Verbindungen ohne aktives VPN im fremden Netz idealerweise technisch unterbunden werden.

Für sensible Konten empfiehlt Microsoft passwortlose Anmeldemethoden oder zumindest den Einsatz einer Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Unternehmenszugänge und dienstliche E-Mail-Adressen sollten auf Hotel-Seiten nach Möglichkeit gar nicht erst verwendet werden.