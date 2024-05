Icardi-Gattin Wanda Nara: Erotische Werbung bringt Millionen

Wanda Nara, bekannt als Ehefrau des Fußballstars Mauro Icardi von Galatasaray Istanbul, schlägt ein neues Kapitel in ihrer vielseitigen Karriere auf. Die 37-jährige Argentinierin hat vor Kurzem bekannt gegeben, dass sie die globale Botschafterin für „Divas Play Mundial“, einer renommierten Erotik-Plattform, wird. Dieser Schritt markiert eine bemerkenswerte Erweiterung ihres bereits beeindruckenden Portfolios, das unter anderem Tätigkeiten als Kosmetikunternehmerin, Solosängerin und Fernsehmoderatorin umfasst.

Eintritt in die Welt der Erotik

Wanda Nara wird nicht nur das Gesicht von „Divas Play Mundial“ sein, sondern auch eigene Inhalte auf der Plattform anbieten. Diese Partnerschaft scheint finanziell äußerst lukrativ zu sein; laut Berichten des peruanischen Journalisten Sebastián Pampito Perello Aciar könnte Nara binnen sechs Monaten eine Million Dollar verdienen, sofern ihre Inhalte auf große Resonanz stoßen. Angesichts ihrer enormen Fangemeinde von über 17 Millionen Instagram-Usern scheint dies ein erreichbares Ziel zu sein.

Die Ankündigung ihres neuen Engagements teilte Wanda Nara auf Instagram mit, wo sie in einem provokanten und leicht durchsichtigen Oberteil der Marke zu sehen war. In ihrer Nachricht hob sie hervor: „Ich möchte die Unterzeichnung meines Vertrags als Gesicht von Divas Play Mundial bekannt geben. Das Team, das nach Europa gereist ist, um dies zu ermöglichen, ist unglaublich. Ab heute werdet ihr mich auf @divasplayok finden. Es kommen sehr starke Produktionen! Ich sehe euch alle dort.“

Exklusive Inhalte für Abonnenten

Für Fans, die einen noch intimeren Einblick in das Leben der Argentinierin erhalten möchten, bietet Divas Play Mundial die Möglichkeit, Wanda Nara’s Profil zu einem Preis von 15 US-Dollar zu abonnieren. Kurz nach ihrer Ankündigung veröffentlichte sie ein erstes Foto auf der Plattform, das sie in einem nassen, weißen T-Shirt zeigt – ein Vorgeschmack auf das, was die Abonnenten erwarten dürfen.