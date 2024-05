Badel 1862: Der größte Hersteller von Spirituosen und Weinen am Balkan

Badel 1862, mit über 160 Jahren Tradition und Innovation, dominiert als Marktführer in der Adria-Region in der Produktion und Distribution von Spirituosen und Weinen. Ihre Produkte werden auch nach Österreich exportiert.

Die Kombination aus über 160 Jahren Tradition, reichhaltigem Wissen und ständiger Ausrichtung auf Innovationen hat Badel 1862 zur Marktführerschaft in der Adria-Region geführt. Badel ist das größte Unternehmen in der Adria-Region in der Produktion und im Verkauf von Spirituosen und Weinen. Sein Marktanteil in Kroatien ist in den letzten 5 Jahren von 29 auf 41 Prozent gestiegen. Seit 2018 ist das Unternehmen Teil der Meteor-Gruppe. Die Qualität und Beliebtheit ihrer Produkte belegt auch die Tatsache, dass sie Marktführer in mehreren Kategorien in Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Slowenien sind. Ihre Kultmarken, Pelinkovac Gorki, Antique Pelinkovac, Badel Stara Šljivovica, Prima Brand und Kruškovac Badel, werden auch nach Österreich exportiert.

Badel-Kultmarken sind seit über 20 Jahren in Österreich erhältlich und werden in über 2.200 Verkaufsstellen im ganzen Land verkauft.

Reiche Geschichte des Unternehmens

Der Erfolg von Badel wurde auf den Grundlagen aufgebaut, die Franjo Pokorny im Jahr 1862 legte. Pokorny, ein Zagreber Händler und Innovator, war der erste in Kroatien, der mit der industriellen Produktion von Spirituosen begann. Sein bekanntestes Produkt, Pelinkovac, wurde ursprünglich in Apotheken als Magenbitter verkauft. Bald nach seiner Erfindung wurde das Rezept für Pokornys Pelinkovac, das Badel noch heute sorgfältig bewahrt, in ganz Europa beliebt. Kaiser Franz Joseph I. verlieh Pokorny sogar das Goldene Kreuz. Anschließend ernannte man ihn zum offiziellen Lieferanten von Pelinkovac für den Wiener Hof.

(FOTO: zVg/Badel 1862)

Heute ist Badel Pelinkovac Gorki der meistverkaufte und bekannteste Kräuterlikör auf dem Balkan. Mit einem Jahresabsatz von über 3,5 Millionen Litern, was auf die Bewahrung der Originalrezeptur und Qualität zurückzuführen ist. Die Produktion basiert auf einem traditionellen Verfahren, das künstliche Aromen ausschließt. Stattdessen verwendet man natürliche aromatische Kräuter. Dabei mazeriert man 30 speziell ausgewählte mediterrane Pflanzen, um ihre essenziellen Eigenschaften zu bewahren. Außerdem gewinnt man den für die Produktion verwendeten Alkohol durch Getreidedestillation. Die Mazerate werden in Kupferkesseln zubereitet, von denen einer über ein Jahrhundert alt ist.

Zur Feier des 145. Jubiläums brachte Badel den Antique Pelinkovac auf den Markt und belebte damit das ursprüngliche Rezept von Pokorny. Antique Pelinkovac wurde schnell zum beliebten Premium-Kräuterlikör bei Konsumenten in Kroatien und auf Exportmärkten. Er erwies sich als der am schnellsten zu verkaufende Kräuterlikör in der Region. Durch die Pflege der Tradition und ständige Innovation bestätigt Badel seine Marktführerschaft. Seine Produkte sind seit Jahrzehnten bei verschiedenen Generationen von Konsumenten beliebt. Diese Mischung aus Tradition und Innovation ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg und zur Beliebtheit der Badel-Produkte auf dem Markt.

Breites Sortiment an Premium-Produkten

Badel 1862 bietet ein breites Sortiment an Premium-Produkten an, darunter Prima Brand, ein hochwertiges Weindestillat, das seit anderthalb Jahrhunderten in der Adria-Region präsent ist. Außerdem Badel Stara Šljivovica, ein Schnaps, der das reine Gold der kroatischen Tradition darstellt. Diese Produkte, zusammen mit Pelinkovac Gorki und Kruškovac, sind die Hauptprodukte des Unternehmens und sowohl auf dem heimischen als auch auf den Exportmärkten beliebt.

Ein Expertenteam von Destillationsmeistern und Technologieexperten, unter der Leitung von Vesna Jurak, sorgt für das hohe Qualitätsniveau jedes Produkts, von der Eingangskontrolle bis zur Verkostung der Endprodukte. Mit ihrem streng kontrollierten Produktionsprozess hält Badel die Qualität aufrecht, die auch über die Grenzen Kroatiens hinaus anerkannt ist.

Der Export ist für Badel von entscheidender Bedeutung, und die Produkte sind in mehr als 30 Ländern weltweit präsent, insbesondere in westeuropäischen Ländern wie Österreich, Deutschland und Italien. Die USA stellen eine neue wachsende Marktchance dar, in der Badel daran arbeitet, sein Vertriebsnetz zu stärken. Stara Šljivovica, zusammen mit Pelinkovac Gorki und Antique Pelinkovac, ist das führende Exportprodukt.

Lesen Sie auch: Dramatische Suche: Ganzer Balkan sucht nach DankaIn Serbien wird nach der zweijährigen Danka gesucht. Kroatien hat seine Unterstützung angeboten.

Dramatische Suche: Ganzer Balkan sucht nach DankaIn Serbien wird nach der zweijährigen Danka gesucht. Kroatien hat seine Unterstützung angeboten. Tropenhitze: 32 Grad am Balkan gemessenIm Westen Griechenlands wurden am Mittwoch teilweise Feinstaubwerte von mehr als 500 Mikrogramm gemessen, was besorgniserregend ist.

Tropenhitze: 32 Grad am Balkan gemessenIm Westen Griechenlands wurden am Mittwoch teilweise Feinstaubwerte von mehr als 500 Mikrogramm gemessen, was besorgniserregend ist. Osterferien bringen Stau Richtung Balkan – Diese Routen sind betroffenDoch während die Vorfreude auf entspannte Tage im Süden steigt, droht auf den Straßen ein Verkehrschaos.

Pelinkovac Gorki, Prima Brand, Kruškovac und Badel Stara Šljivovica sind in Österreich in den Geschäften Billa, Billa Plus, Interspar, Eurospar, Mpreis, Metro, Transgourmet und an OMV-Tankstellen sowie über die Online-Plattformen Delicando, Weisshaus und Killis, und in zahlreichen Restaurants und Gaststätten erhältlich.

Badel investiert kontinuierlich in Marketingaktivitäten und Kampagnen auf dem österreichischen Markt durch Promotionen, Verkostungen und verbraucherorientierte Aktivitäten.