ICE-Fahrgast findet 15.000 Euro in Tasche

Eine Leipzigerin entdeckt 15.000 Euro in einem ICE und übergibt das Geld der Polizei. Ihre Ehrlichkeit könnte sich bald auszahlen.

Eine außergewöhnliche Entdeckung machte eine 33-jährige Leipzigerin am frühen Sonntagmorgen, als sie in einem ICE eine Tasche mit 15.000 Euro in bar fand. Diese Tasche, gefüllt mit zahlreichen 200-Euro-Scheinen, übergab sie der Bundespolizei in München. Der Zug, in dem der Fund gemacht wurde, war der ICE 1081, der auf seiner Strecke von Hannover nach München auch Stationen wie Göttingen, Würzburg, Nürnberg und Ingolstadt passiert.

Herkunft der Tasche

Die Bundespolizei berichtete, dass erste Ermittlungen zur Herkunft der Tasche ergebnislos blieben. Das gefundene Geld wurde von den Behörden konfisziert. Die Ehrlichkeit der Finderin könnte sich jedoch als lohnend erweisen, da gesetzlich ein Finderlohn vorgesehen ist. Dieser richtet sich nach dem Wert des gefundenen Gegenstands und beträgt drei Prozent, sofern der Wert über 500 Euro liegt, was in diesem Fall zutrifft.